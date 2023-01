Assunzioni nella ristorazione: l’hotel Métropole Monte-Carlo cerca personale

Il 7 febbraio si terrà una giornata di assunzioni per diversi ruoli, sia in cucina che in sala.

Dopo più di 30 anni a capo dei locali doppiamente stellati, la prossima primavera lo chef Christophe Cussac si appresta ad aprire il suo ristorante gourmet. Per affrontare questa nuova sfida, questo pezzo grosso della cucina cerca persone serie e motivate in sala (chef de rang, commis di sala, sommelier…) e in cucina (commis, panettieri, chef de partie…).

© Hotel Métropole Monte-Carlo

Tra i vantaggi dell’impiego, orario continuato, due giorni di riposo consecutivi, uniforme fornita e pulita dall’hotel, un rimborso per i trasporti se l’impiegato abita fuori dai comuni limitrofi, un rimborso pasti, la possibilità di un alloggio (secondo i candidati) e un bonus se si porta un amico che viene assunto.

L’Hotel Métropole, a due passi dal Casinò di Monte-Carlo, è un luogo emblematico del Principato. Oltre a essere immersi in una splendida atmosfera, lavorerete con prodotti di alta qualità in cucine nuove di zecca. Senza dimenticare l’eccellenza e le competenze dello chef che vi consentiranno di acquisire una solida esperienza professionale. Una voce che farà la sua figura nel CV!

Se siete interessati ricordate che la giornata di assunzioni si terrà martedì 7 febbraio 2023 dalle 11:00 alle 18:00 all’interno dell’hotel stesso. Potete già inviare la vostra candidatura all’indirizzo talents@metropole.com. Per altre informazioni, visitate il sito internet dell’hotel.