Dove festeggiare il compleanno a Monaco? Guida alle migliori location

Parchi pubblici, ristoranti family friendly, hotel prestigiosi o musei… A Monaco, le opzioni per festeggiare un compleanno indimenticabile non mancano.

Spazi dedicati ai bambini

Nel Principato è possibile organizzare feste di compleanno per bambini anche grazie agli spazi messi a disposizione dal Comune. Nel Parco Princesse Antoinette si trova una sala attrezzata, prenotabile tutti i giorni per bambini da 1 a 12 anni. L’ambiente include una cucina funzionale, due tavoli grandi, due piccoli e sedute per 14 adulti e 14 bambini, ideale per una ventina di ospiti. Questa soluzione economica permette di festeggiare in un luogo sicuro e dotato di tutto il necessario. Le prenotazioni si effettuano tramite un modulo scaricabile dal sito del Comune, nella sezione Animations jeunesse (Eventi bambini). È importante notare che i picnic sono vietati, salvo autorizzazione speciale.

Air hockey, canestri da basket, macchine acchiappa-pupazzi, piste da bowling e non solo vi aspettano al Box 98 © Monaco Tribune

Box 98, nel centro commerciale di Fontvieille, propone pacchetti di compleanno “chiavi in mano” con animazione e catering. Lo spazio, pensato per le famiglie, organizza feste personalizzate dai 3 anni in su, con attività adatte a ogni età: gare di go-kart per bambini, giochi interattivi e una merenda che coinvolge grandi e piccoli. È possibile riservare l’intera pista per gruppi che desiderano maggiore esclusività, oltre a servizi su misura per i partecipanti più giovani.

Dove mangiare a Monaco in famiglia e con i bambini?

Anche alcuni ristoranti del Principato offrono soluzioni per festeggiare in famiglia. Molti propongono menu dedicati e spazi privati su richiesta. Al Larvotto, L’Avenue 31 organizza brunch domenicali con animazione per bambini, mentre La Note Bleue, Miami Plage e Neptune accolgono gli ospiti in una splendida cornice sul mare. Con vista sul porto Hercule, Le Quai des Artistes è una brasserie conviviale che propone formule pensate per i festeggiamenti in famiglia.

Le opzioni per gli adulti

Il Fairmont Monte-Carlo offre pacchetti completi per celebrare i compleanni degli adulti, con opzioni che spaziano dai cocktail in terrazza alle cene nei suoi ristoranti gourmet. È possibile riservare aree private in base al numero di invitati, per un evento su misura.

Anche le istituzioni culturali di Monaco propongono soluzioni per i compleanni. Il Museo Oceanografico organizza feste private dopo l’orario di chiusura, permettendo di esplorare le collezioni in un contesto esclusivo: un’idea originale che affascina gli amanti del mare e della cultura.

© Monaco Tribune

Il Nuovo Museo Nazionale di Monaco (Villa Paloma e Villa Sauber) mette a disposizione spazi esclusivi per eventi privati, offrendo una cornice raffinata e originale per celebrare momenti importanti.

Dove fare un picnic a Monaco e dintorni. I posti migliori

Per chi dispone di un budget più alto, i grandi hotel del Principato propongono pacchetti esclusivi e su misura. L’Hôtel de Paris Monte-Carlo permette di festeggiare una ricorrenza nei suoi eleganti saloni o in suite prestigiose come la Suite Prince Rainier III. Il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort offre spazi con splendida vista sul Mediterraneo, mentre l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo propone formule che spaziano da cocktail nei raffinati saloni Belle Époque alla possibilità di riservare interi piani con catering personalizzato.

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Anche i ristoranti stellati sono un’opzione esclusiva per festeggiare un evento speciale. Il Louis XV-Alain Ducasse (tre stelle Michelin) all’Hôtel de Paris propone cene di compleanno nella sua sala Empire, classificata monumento storico. Il Grill, situato all’ottavo piano dello stesso edificio, organizza feste sulla terrazza panoramica. Il Blue Bay di Marcel Ravin (due stelle) al Monte-Carlo Bay offre menu degustazione personalizzati con sapori caraibici e mediterranei, mentre il Pavyllon di Yannick Alléno (una stella) all’Hermitage può riservarvi alcuni spazi per l’occasione.