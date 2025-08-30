Где отпраздновать день рождения в Монако — наш путеводитель по лучшим местам

Парки, уютные рестораны у моря, роскошные отели или даже музеи… В Монако есть множество идей для тех, кто хочет провести день рождения ярко и запоминающе.

Где отпраздновать с детьми

Если речь идет о детском празднике, вариантов тоже хватает. Один из них предлагает сама мэрия: специально оборудованный зал, который можно забронировать для дня рождения. Зал находится прямо в парке Принцессы Антуанетты и подходит для детей от года до двенадцати. В нем есть кухня, два больших и два маленьких стола, 14 стульев для взрослых и столько же для детей. Пространства хватает примерно на двадцать гостей — комфортно и безопасно. Забронировать помещение можно через форму на сайте мэрии в разделе Animations jeunesse («Развлечения для молодежи»). Единственный нюанс: приносить с собой еду в формате пикника на территорию нельзя — это разрешается только по специальному согласованию.

Для удобства родителей и гостей развлекательный центр Box 98 предлагает готовые пакеты для празднования дней рождения — с развлекательной программой и угощением. Центр, расположенный в Торговом комплексе Фонвьея, специализируется на семейном досуге и устраивает индивидуальные праздники для детей от трёх лет, подбирая развлечения в зависимости от возраста. В программе могут быть картинг для малышей, интерактивные игры и праздничный ужин, за которым собираются и дети, и взрослые. Концепция построена так, чтобы праздник был интересен всей семье. Для тех, кто предпочитает особую атмосферу, доступна полная аренда трассы, а по запросу можно заказать и специальные услуги для самых маленьких участников.

Праздничный день рождения можно устроить и в ресторане. Многие заведения Монако предлагают специальные меню и готовы предоставить отдельный зал для торжества.Так, в Ларвотто ресторан L’Avenue 31 устраивает воскресные бранчи с детской анимацией. У моря гостей принимают La Note Bleue, Miami Plage и Neptune — здесь всегда царит непринуждённая атмосфера отдыха. А уютная брассери Quai des Artistes, расположенная с видом на порт Эркюль, предлагает свои варианты для тёплого семейного праздника.

Варианты для взрослых

Отметить день рождения в Монако с размахом тоже не проблема. Например, в Fairmont Monte-Carlo можно выбрать формат по вкусу: коктейль на террасе с видом на море или ужин в одном из гастрономических ресторанов. При необходимости отель предоставляет залы разного размера — в зависимости от количества гостей.

Сюрприз для ценителей культуры — праздничные вечера в музеях. Океанографический музей устраивает частные торжества после закрытия, когда все экспозиции можно рассматривать в тишине и эксклюзивной атмосфере. Это необычное и эффектное решение для тех, кто любит морскую тематику.

Новый Национальный музей Монако (Вилла Палома и Вилла Собер) тоже открывает свои двери для личных мероприятий: здесь можно отпраздновать важную дату в изысканной и по-настоящему особенной обстановке.

Если бюджет позволяет, выбор падает на пятизвёздочные отели. Hôtel de Paris Monte-Carlo предлагает отметить праздник в частных салонах или даже в легендарном люксе Prince Rainier III. В Monte-Carlo Bay Hotel & Resort гостей ждут просторные помещения с панорамным видом на Средиземное море. А в Hôtel Hermitage Monte-Carlo можно устроить как камерный коктейль в роскошных салонах Belle Époque, так и масштабный вечер с полной приватизацией целого этажа и индивидуальным кейтерингом.

Не стоит забывать и о ресторанах высокой кухни. В Louis XV-Alain Ducasse (три звезды «Мишлен») в Hôtel de Paris дни рождения отмечают в зале «Ампир», который сам по себе является памятником истории. На восьмом этаже того же отеля расположен ресторан Le Grill с открытой террасой и панорамным видом на Монако. В Blue Bay Марселя Равена (две звезды «Мишлен») в Monte-Carlo Bay создают персонализированные дегустационные меню с карибскими и средиземноморскими акцентами. А ресторан Pavyllon от Янника Аллено (одна звезда «Мишлен») в Hôtel Hermitage предлагает отдельные залы для приватных и элегантных праздников.