Où fêter son anniversaire à Monaco ? Le guide des meilleures adresses

Parcs publics, restaurants familiaux, hôtels prestigieux ou encore musées… À Monaco, plusieurs options s’offrent à vous si vous souhaitez célébrer un anniversaire inoubliable.

Des espaces dédiés aux enfants

La Principauté met à disposition plusieurs solutions adaptées aux fêtes d’anniversaire des enfants. La mairie propose notamment une salle anniversaire spécialement aménagée, accessible sur réservation. Située au Parc Princesse Antoinette, cette salle est disponible à la location tous les jours pour les anniversaires d’enfants âgés de 1 à 12 ans. L’équipement mis à disposition comprend un espace cuisine fonctionnel, deux grandes et deux petites tables ainsi que 14 chaises adultes et 14 chaises enfants, permettant d’accueillir confortablement une vingtaine de personnes. Cette option économique permet d’organiser une célébration dans un cadre sécurisé avec tout l’équipement nécessaire. Les réservations s’effectuent via un formulaire téléchargeable sur le site de la mairie dans la rubrique Animations jeunesse. Attention, un arrêté municipal interdit toute consommation de pique-nique sur place, sauf autorisation spéciale.

Air Hockey, paniers de basket, jeux à pinces, pistes de bowling et bien d’autres activités disponibles à la Box 98 © Monaco Tribune

Pour une formule clé en main, le centre de loisirs Box 98 propose des packages anniversaire avec animations et restauration. Situé dans le Centre Commercial de Fontvieille, cet espace dédié au divertissement familial organise des fêtes sur mesure dès 3 ans avec des activités adaptées à chaque tranche d’âge. Au programme des anniversaires enfants : courses de karts adaptées aux plus jeunes, jeux interactifs et goûter festif pour réunir petits et grands. Le concept mise sur plusieurs activités qui permettent à toute la famille de participer aux célébrations. Pour les groupes souhaitant plus d’exclusivité, Box 98 propose la privatisation complète de la piste. Des prestations adaptées sur demande sont également disponibles pour les plus jeunes participants.

Certains restaurants de la Principauté s’adaptent aussi aux célébrations. Plusieurs établissements proposent des menus spéciaux et peuvent mettre à disposition un espace privatif pour l’occasion. Au Larvotto, L’Avenue 31 organise des brunchs dominicaux avec animations pour les enfants, tandis que des établissements comme La Note Bleue, Miami Plage et Neptune peuvent accueillir les familles dans un cadre en bord de mer. Enfin, le Quai des Artistes, brasserie conviviale avec vue sur le port Hercule, propose également des formules adaptées aux célébrations familiales.

Les options pour les adultes

Le Fairmont Monte-Carlo développe une offre événementielle complète pour les anniversaires d’adultes. L’hôtel propose différentes formules, des cocktails sur terrasse aux dîners dans ses restaurants gastronomiques, avec possibilité de privatisation d’espaces selon le nombre d’invités.

Les institutions culturelles monégasques ont aussi développé des créneaux anniversaire. Le Musée océanographique de Monaco organise des célébrations privées après les heures d’ouverture, permettant de découvrir les collections dans une ambiance exclusive. Une formule originale qui séduit les amateurs de culture marine.

© Monaco Tribune

Le Nouveau Musée National de Monaco (Villa Paloma et Villa Sauber) propose également des créneaux privatifs pour des événements personnels. Ces espaces d’exception offrent un cadre raffiné et original pour célébrer une date importante.

Pour les budgets plus conséquents, les palaces de la Principauté développent des packages sur mesure. L’Hôtel de Paris Monte-Carlo propose des célébrations dans ses salons privés ou ses suites prestigieuses comme la Suite Prince Rainier III. Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort met à disposition ses espaces avec vue sur la Méditerranée et l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo offre des formules allant du cocktail dans ses salons Belle Époque à la privatisation complète d’étages entiers avec service traiteur personnalisé.

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Les restaurants étoilés constituent également une option privilégiée pour marquer le coup. Le Louis XV-Alain Ducasse (trois étoiles Michelin) à l’Hôtel de Paris propose des dîners d’anniversaire dans sa salle Empire classée monument historique. Le Grill, perché au huitième étage du même établissement, organise des célébrations sur sa terrasse panoramique. Blue Bay de Marcel Ravin (deux étoiles) au Monte-Carlo Bay offre des menus dégustation personnalisés avec des saveurs caribéennes et méditerranéennes, enfin Pavyllon de Yannick Alléno (une étoile) à l’Hermitage peut privatiser certains espaces pour l’occasion.