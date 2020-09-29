











Футбольный клуб «Монако» выставил на аукцион четыре футболки с надписью «Merci», в которых игроки одержали тысячную победу в матче «Монако — Нант». Этот матч был посвящен медицинским работникам, которые самоотверженно борются с коронавирусом.

13 сентября профессиональная футбольная лига Франции решила посвятить матч «Монако — Нант» медицинским работникам, которые упорно трудятся с начала пандемии коронавируса. В рамках инициативы футбольный клуб «Монако» изготовил специальные футболки с надписью «Merci» — так команда поблагодарила медиков за труд на передовой борьбы с коронавирусом.

Футболки, принадлежащие Гёббельсу, Бадьяшилю, Дисаси и Диопу

Футболки, выставленные на аукцион, на матче носили игроки Исса Диоп, Аксель Дисаси, Бенуа Бадьяшиль и Виллем Гёббельс. Футболки были продезинфицированы при помощи УФ-лампы: были убиты все бактерии и вирусы, так что вещи не представляют риска. Торги начались с 89 евро. Самые высокие ставки были сделаны на футболку Бенуа Бадьяшиля — 725 евро.

Волонтеры Красного Креста Монако и медицинские работники больницы принцессы Грейс были приглашены на специальный матч, когда футбольный клуб «Монако» одержал свою тысячную победу, выиграв у ФК «Нант» со счетом 2-1.

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