











Бруна Моле Кассио – один из «Ангелов Хранителей Монако» и основательница одноименной ассоциации.

Бруна известна в Монако за свои гуманитарные акции. Она согласилась рассказать нам о мотивах, подвигших её основать это общественное движение. Её ассоциация уже на протяжении 12 лет поддерживает, морально и физически, людей, находящихся в крайней нужде. Самому движению и добровольцам, этим «невидимым героям», помогают местные предприниматели и благотворители.

Если бы Бруне самой бы пришлось написать это вступление, она бы сказала: «Помогите нам помочь другим!»