











На теннисном турнире «Ролан Гаррос» в Париже вы не увидите ни одного теннисиста представляющего Монако. Однако, представители Княжества всё же оставили там свой след. Чтобы его увидеть, нужно отправиться на стадион имени Жана Буэна, а конкретно, в его подсобные помещения… Там, мы обнаружим агрегат для очистки и утилизации серых стоков от компании «Firmus Grey Water Recycling System» (FGWRS), созданной в Монако в 2017 году.

В первую очередь, вы, наверное, спросите, что такое серые стоки? Это бытовые сточные воды, которые образуются в результате загрязнения моющими средствами. На секундочку представим астрономические масштабы испорченной воды, после её использования в стиральных машинах, в душах или на кухнях по всему миру… В контексте климатического кризиса, который набирает обороты и принимая во внимание тот факт, что к 2030 году, 25% населения планеты будет страдать от нехватки воды, действовать необходимо уже сейчас. Во всяком случае это стремление стартапа «FGWRS» из Монако, которая способна утилизировать 80% серых стоков.

Более 25 м3 воды было сэкономлено на «Ролан Гаррос»

Например, на стадионе имени Жана Буэна, во время турнира «Ролан Гаррос», вода, использованная игроками в душевых, очищается и перенаправляется на вторичное использование в уборных, вместо привычной питьевой воды. Таким образом, начиная с 20 сентября, удалось сэкономить более 25 м3 воды. Следует отметить, что проект компании «FGWRS» помогает не только сэкономить воду, но и электроэнергию. «Благодаря специальному аппарату мы перерабатываем тепло исходящее от серых вод (температура которых составляет в среднем 25°С) в электричество», — объясняет Пьер Магнес (Pierre Magnes), директор компании ««FGWRS».

Справедливости ради, отметим, что не только Федерация тенниса Франции (FFT), решила поучаствовать в этом проекте… Рассказывает Пьер Магнес: «C 2005 года наша система функционирует на франко-итальянской научно-исследовательской станции «Concordia» в Антарктике и очищает серые воды, использованные в душе, умывальнике и на кухне. За 15 лет станция приняла больше 1300 человек, которые работали там в автономном режиме, и за всё это время не было зафиксировано ни одной технической или санитарной поломки в нашем оборудовании».

Технология будет представлена на «ЭКСПО-2021» в Дубае

Опробованная технология будет также представлена в павильоне Монако на Всемирной выставке в Дубае, которая была перенесена с 2020 на 2021 год. Но не только… «Мы надеемся использовать эту технологию в реновации Виллы Бельгика в Монако. Мы также состоим в предварительном проекте реновации резиденции Бель-Эйр… Очевидно, мы очень довольны, что так всё происходит и с радостью отвечаем на все запросы».

Для этого компания «FGWRS», работает в партнёрстве с другими предприятиями Княжества, такими как «3S Innovation», «InauTech», «Afimo», «Monaco Telecom» и прочими. Компания также была принята в инновационный инкубатор «MonacoTech» в мае 2019 года. «Нас очень тепло принимают в Княжестве, и мы стараемся работать во благо инновационной репутации Монако».

Борьба с климатическими потрясениями

По мнению Пьера Магнеса, технологии необходимы в защите окружающей среды. «Мы должны сохранять питьевую воду для потребления, но для мытья полов или для смыва в уборных, мы можем использовать и утилизированную воду». Когда мы его спросили, будет ли однажды технология использована во всех наших домах, директор компании «FGWRS» ответил: «На сегодняшний день это проблематично, потому что нужно установить две системы… Но мы хотели бы положить начало изменениям. Очевидно, что в ближайшем будущем мы столкнёмся с климатическими проблемами, с большими потрясениями, такими какие мы могли лицезреть буквально несколько дней назад. Поэтому, очень важно вовремя реагировать и находить соответствующие решения».