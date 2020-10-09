











В этот вторник в присутствии Князя Альбера и местных представителей были представлены двадцать 3D-панелей, предназначенных для развития морского биоразнообразия.

Эти панели, Спроектированные Управлением по охране окружающей среды и инженерным бюро SETEC, будут погружены на глубину 35 метров у побережья района Фонвьей. Они будут прикреплены к искусственным подводным сооружениям, установленным с 2014 года, стены которых из-за отсутствия шероховатости не были в достаточной степени колонизированы морским обитателями.

Армированный фиброволокном бетон, безвредный для морских организмов

Панели были созданы для содействия развитию биоразнообразия. Форма воспроизводит внешний вид натуральных пород береговой линии. Панели отпечатаны в формате 3D из армированного волокнами бетона — этот материал безвреден для морских организмов и станет отличной опорой за счет шероховатой поверхности.

В долгосрочной перспективе аналогичные панели могут быть установлены на многих искусственных сооружениях Княжества (на дамбах, на строительных блоках и т.д.) для улучшения морского биоразнообразия береговой линии.

Правительство Монако / Мануэль Витали