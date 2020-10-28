











Интервью с Филиппом Ортелли (Philippe Ortelli), председателем Федерации предприятий Монако (FEDEM), спустя всего несколько недель после объявления Княжеским правительством плана восстановления экономики. Мы поговорили с ним о встрече с государственным министром, о Голубом фонде и о мерах, которые могут помочь оживить экономику Монако.

13 октября состоялась встреча между государственным министром Монако Пьером Дарту (Pierre Dartout) и представителями FEDEM для того, чтобы обсудить социально-экономическую ситуацию в Княжестве, которое вот уже несколько месяцев противостоит санитарному кризису Covid-19. «Мы инициировали диалог, который, надеемся, будет открытым и конструктивным», — объясняет Филипп Ортелли, председатель федерации.

План восстановления экономики

Председатель FEDEM считает, что план восстановления экономики был «принят правительством без детальных обсуждений с представителями общественности», но признает необходимость принятых мер, с целью защиты наиболее пострадавших от кризиса секторов. «В ближайшие месяцы Голубой фонд будет играть ключевую роль в обеспечении поддержки монегаскским компаниям в их цифровой трансформации. Предприятия смогут произвести необходимые изменения, приобрести новые навыки и, таким образом, извлечь выгоду из возможностей, предлагаемых цифровыми технологиями», — добавил он.

Филипп Ортелли считает, что «государство может поддержать и защитить, но оно не должно заменять собой реальную экономику». Председатель федерации приводит в пример государственную субсидию для поддержки предприятий в условиях санитарного кризиса (CTTR). Эта финансовая мера (продленная до 31 марта 2021 года), «необходимая для удержания рабочих мест в некоторых очень чувствительных секторах экономики», позволяет работодателям на 80% покрывать зарплаты сотрудникам. Однако, «некоторые предприятия не обладают достаточными средствами, в силу нехватки деятельности, чтобы покрывать оставшиеся 20% от зарплаты».

«Удалёнка» негативно сказалась на посещаемости магазинов и ресторанов в Монако

Возврат к удалённой работе?

«Мы всегда были сторонниками удалённой работы, но мы считаем, что эта мера должна использоваться по необходимости, в заранее определенных рамках, чтобы избежать административных или юридических конфликтов в будущем», — объясняет председатель FEDEM. Он также указывает на экономические последствия «удалёнки», которая «негативно сказалась на посещаемости монегаскских магазинов и ресторанов». Однако, принимая во внимание новый виток эпидемии, к этой мере могут вновь прибегнуть в массовом порядке. «Для нас правильная пропорция — это максимум два дня в неделю из пяти», — говорит он.

Увольнение как мера восстановления экономики?

Филипп Ортелли считает, что нужно смело посмотреть врагу в глаза, в лице нынешнего кризиса. «В первую очередь нужно позволить предприятиям попытаться дать отпор кризису, дав им свободу для манёвра, чтобы они смогли быстро адаптировать свой фонд заработной платы к реалиям экономики». Простым языком, если придётся — будут увольнять. Так совсем недавно компания Société des Bains de Mer (SBM), в первый раз за свою историю, представила социальный план спасения, предусматривающий экономические увольнения и увольнения по собственному желанию. «Сектор, в котором функционирует компания SBM, был очень сильно затронут кризисом Covid-19. Компания таким образом пытается выжить, адаптируясь к реальной экономической ситуации, и это вполне нормально», — признает председатель FEDEM.

После экономического кризиса 2008 года нам понадобилось 3 года, чтобы восстановить 3000 потерянных рабочих мест

Каким будет Монако после кризиса?

«Если, к сожалению, нам придется увидеть несколько тысяч увольнений, я, тем не менее, почти уверен, что наша экономика восстановится сильной, при условии, если мы дадим ей для этого необходимые средства», — говорит Филипп Ортелли, — «После экономического кризиса 2008 года нам понадобилось 3 года, чтобы восстановить 3000 потерянных рабочих мест. В этот раз будет то же самое». По мнению председателя FEDEM, быстрое восстановление экономики возможно только в том случае, если Княжеское правительство не введёт «новые регуляторные или законодательные ограничения».

Филипп намекает, в частности, на последствия закона № 1.488 от 11 мая 2020 года, который запрещает неправомерные увольнения и обязывает работать на «удалёнке». «Этот закон также налагал на работодателей финансовое бремя экономического кризиса, обязывая их продолжать выплачивать зарплаты сотрудникам, в то время как для них совсем не было работы», — объясняет Филипп Ортелли. 18 мая FEDEM подала запрос в Верховный суд Монако об отмене данного решения и надеется получить ответ до конца нынешнего года.

Интервью провёл Tanguy Barbancey