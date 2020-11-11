











Как совместить традиционное ремесло и современный подход к ведению бизнеса? Ответ знает Адриан Ганнак (Adrien Gannac), предприниматель и соуправляющий компанией La Maison du Citron (франц. Дом Лимона), основанной его отцом Лораном Ганнаком (Laurent Gannac) в 1991 году. Идеи Лорана полностью отражают дух современного предпринимательства и являются прекрасным примером концепта «терруар 2.0». Что это? Рассказываем ниже.

Несмотря на то, что Адриан официально начал работать в компании только в свои 25 лет (в 2016 году), он всегда был неравнодушен к выращиванию цитрусовых. Должно быть это был некий знак свыше, что Адриан родился в год (1991), когда его отец посадил первое лимонное дерево в Ментоне. В то же время дорога судьбы не сразу привела Адриана к этому ремеслу. По окончании школы, уроженец Ментоны подался в изучение международной торговли и получил диплом бизнес-школы IPAG, лекции в которой он посещал поочередно в Ницце и в Париже. Адриан решил попробовать себя заграницей и отправился на учёбу по программе обмена студентов Erasmus в Нидерланды, а после – в Новую-Зеландию. С этим порядочным багажом знаний молодой человек вернулся в родную гавань — в Ментону, чтобы начать работать с отцом в La Maison du Citron. «Работа в крупной корпорации меня не прельщала. Я хотел заниматься делом, к которому лежало сердце», — объяснил нам Адриан.

Профессиональный союз отца и сына

Правда, что деловые отношения в семье порой бывают очень сложными, а порой могут быть даже очень эффективными. «Мы с отцом считаем себя лучшими партнёрами в мире. Мы понимаем, уважаем и нуждаемся друг в друге», — говорит Адриан. Разумеется, легче работать с тем, кто разделяет твои убеждения: «Очень комфортно работать с тем человеком, который готов к таким же издержкам, как и ты сам, будь то время, личная жизнь или финансовые трудности». Отец и сын делят между собой все обязанности и их отличия позволяют им быть превосходной и многозадачной командой: «Мы дополняем друг друга: мой отец очищает плантации от сорняка, устанавливает полив, сажает деревья и возделывает их. А я заведую бизнес-частью», — резюмирует 29-летний молодой человек.

Интернет-коммуникация аграриям!

Компания La Maison du Citron является одним из трёх лауреатов национального конкурса Graine d’Agriculteurs, организованного в 2016 году фондом помощи молодым аграриям Terres Innovantes. Этот конкурс чествует предпринимателей сельскохозяйственной отрасли, добившихся успехов в инновационной деятельности, направленной на защиту окружающей среды. Темами 2020-го года стали коммуникация и педагогика. Это именно те области, которые Адриан хотел развивать: «Моя идея — популяризировать наше ремесло с помощью интернет-технологий на национальном и международном уровнях. Например, мы предлагаем нашим подписчикам обучающие программы в социальных сетях». Видео, в котором Лоран Ганнак рассказывает, как посадить лимонное дерево собрало 20 000 просмотров в YouTube – успех для компании. В эпоху, когда молодое поколение проводит большую часть своего свободного времени в сети, предприниматель считает важным напомнить: «Хотя кажется, что интернет уже всем доступен и внедрился во все сферы жизни, в сельском хозяйстве это еще не является нормой».

Мой отец относится к деревьям как к своим собственным детям

Высшее качество как кредо компании

Плантации лимонов семьи Ганнаков открыты для посещения с понедельника по пятницу. Предприниматели считают важным делиться с людьми своими ценностями, продвигать их. Неспроста, лимоны от La Maison du Citron получили сертификацию IGP в 2015 году и BIO в 2016. Это желание компании соответствовать принципам устойчивого развития. «Мой отец относится к деревьям как к своим собственным детям. Он никогда не продаст дерево человеку, который не способен за ним ухаживать», — восхищенно объясняет Адриан. Команда из одиннадцати человек ставит перед собой цель — в течение двух лет вырастить от 300 до 1000 деревьев. «В наших магазинах в Ницце и Антибе мы продаем лимонный мармелад, лимончелло или засахаренные лимоны». В Монако, где некогда тоже выращивали лимоны, пока нет магазина La Maison du Citron. Однако почти нет сомнения в том, что именитые рестораны закупают продукцию компании для своих кулинарных изысков.