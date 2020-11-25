











По мере уменьшения числа случаев заболевания и роста возможностей Монако по тестированию исследователи обращают внимание на влияние Covid-19 на психическое здоровье.

23 ноября в Монако был зарегистрирован всего один новый случай Covid-19, в результате чего общее количество заболевших достигло 583. В настоящее время в больнице принцессы Грейс госпитализированы 23 пациента, 6 из которых находятся в отделении интенсивной терапии. Однако из 23 госпитализированных пациентов только 11 являются жителями Монако. 28 человек находятся на самоизоляции, а общее количество выздоровевших возросло до 518.

После открытия новой лаборатории в Научном центре Монако, которая увеличит возможности тестирования в стране, правительство Князя продолжает продвигать кампанию вакцинации от гриппа. Учитывая, что два вируса имеют схожие симптомы, прививка от гриппа снимет нагрузку с центров тестирования, обеспечивает быструю диагностику коронавируса и уменьшает количество госпитализаций.

Как вакцинироваться от гриппа в Монако?

В Монако эпидемиологическая ситуация лучше, чем где-либо, что, возможно, связано со строгим соблюдением мер безопасности. Ксавье Бриффо (Xavier Briffault), исследователь

Как Covid-19 влияет на психическое здоровье?

В интервью Monaco Info исследователь Ксавье Бриффо рассказал о влиянии Covid-19 на психическое здоровье. Врачи наблюдали усиление симптомов, варьирующихся от беспокойства и недосыпания до депрессии. «Это потеря чувства удовлетворенности, неспособность строить планы на будущее. Некоторые люди перестают смеяться, читать, забрасывают хобби, которые им когда-то нравилось», — сказал исследователь.

Любой, кто сталкивается с упадком моральных сил и другими проблемами психологического характера, должен проконсультироваться со специалистом в области здравоохранения.