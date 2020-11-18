











В эксклюзивном интервью нашим коллегам из Monaco-Matin Князь Монако Альбер II еще раз подтвердил решение ввести комендантский час, а не полный локдаун. Государь выразил уверенность в способности страны справиться со второй волной коронавируса, в том числе с ее экономическими последствиями.

С 29 октября на всей территории Франции был введен карантин как минимум до 1 декабря. В Монако Князь Альбер II объявил о введении комендантского часа.

Никакого повторного локдауна и поддержка культуры

В интервью Monaco-Matin Князь Альбер II отметил, что в Монако «эффекты второй волны более слабые, чем в соседней стране. Другая хорошая новость заключается в том, что больницы не перегружены, учитывая число госпитализаций и пациентов в отделении интенсивной терапии. Что касается культуры, все идет своим чередом: «Мы решили сохранить несколько культурных мероприятий с сокращенной аудиторией в знак поддержки культурным деятелям страны».

Мы одна из стран Европы, которая больше других тестирует жителей

Больше тестов — больше случаев коронавируса

Князь Альбер II объяснил рост числа случаев коронавируса ускорением проверок. Хотя в течение нескольких дней отмечалось снижение числа случаев коронавируса, Государь призвал население проявлять бдительность в отношении антигенных тестов, дающих результаты через тридцать минут: «Надежность результатов еще не идеальна. Требуется ПЦР-тест для подтверждения положительного диагноза».

Новое оборудование для более быстрого тестирования

Благодаря щедрым донорам Княжество приобрело «оборудование, установленное в Научном центре Монако, которое может обрабатывать до 800 тестов ПЦР за восьмичасовой период». «Новые технологии могут быть использованы для лечения других заболеваний, но они также должны позволить увеличить количество станций сбора проб ПЦР в Espace Léo-Ferré».

Франция должна усилить контроль на дорогах

Проверки при въезде

Князь Альбер II осведомлен о присутствии жителей соседних регионов в Монако. Государь разъясняет: «Франция объявила карантина, и поэтому страна должна усилить контроль на дорогах, чтобы избежать несанкционированного выезда». «В Монако Служба общественной безопасности проводит проверки на въездах в город и на всей территории, чтобы гарантировать соблюдение барьерных мер».