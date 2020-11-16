











5 ноября после консультаций с Национальным советом Княжеское правительство подтвердило введение комендантского часа, но не локдауна — в отличие от соседней Франции, которая ввела жесткий карантин с 29 октября. Комендантский час и локдаун — два способа ограничения распространения коронавируса. Взглянем на цифры?

15 ноября в Княжестве выявлено три новых случая коронавируса. В общей сложности с начала пандемии было зафиксировано 548 случаев заражения. Тем не менее, «процент положительных результатов тестов, проведенных в Монако, остается относительно низким: около 7%. Это намного ниже, чем во Франции», — заверил Объединенный комитет по мониторингу Covid-19 во время заседания 13 ноября.

Антигенные тесты: экономия времени

Результаты антигенных тестов доступны менее чем через 30 минут. Результатов тестов ПЦР нужно ожидать 24 часа. За счет увеличения числа проведенных тестов выросло и число выявленных случаев коронавируса. Княжеское правительство стремится к эффективному скринингу и объявило о начале проведения антигенных тестов для населения: «они будут доступны со следующей недели в некоторых аптеках, а затем у медицинских работников».

Следовать ограничениям

Объединенный комитет по мониторингу Covid-19 отметил высокую ответственность населения при соблюдении мер предосторожности, «адаптированных к ситуации в Княжестве». Этому помогает в том числе усиление контроля со стороны Службы общественной безопасности.

Экономические решения

После обсуждения социальных и экономических последствий кризиса в области здравоохранения «Правительство и Национальный совет согласились с важностью продолжения и адаптации мер экономической поддержки к развитию ситуации. Комиссия по поддержке экономики продолжит меры по поддержке предприятий, пострадавших от кризиса в области здравоохранения.