











Похоже, что пандемия не слишком тяжело отразилась на магазинах игрушек, которые закрутились в вихре предпраздничных покупок. Рассказываем о последних трендах этого года.

Сегодня, как никогда, Дед Мороз должен особо постараться, ведь 2020 год был очень тяжелым для детишек. Рождественские подарки должны стать утешительным призом для ребят, которые намучались с дистанционным обучением и зудящими масками. В эти предпраздничные дни очень часто можно увидеть следующую картину: родители, терпеливо следующие за своими детьми по рядам детских магазинов, и вдруг — вопли, крики у того или иного прилавка, скажем Barbie или Playmobil.

В магазине игрушек Joué Club Monaco Сильви Бовини (Sylvie Bovini) выступает в роли рождественского эльфа, и помогает уставшим родителям. «Я выставила на витрину самолет для кукол L.O.L — большой хит этого года. Еще один хит — это волчки «Бейблейд». Почти каждый звонок, который мы принимаем касается этой игрушки».

В ноябре наш оборот вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом

Монако: игрушечный Эльдорадо

В магазине Сильви Бовини, в районе Фонвьей, имеется около 25 000 наименований, чего вполне достаточно для удовлетворения потребностей местных клиентов, и не только. «Многие из наших покупателей либо фактически работают в Монако, либо живут в соседних городах». Совсем не так как во Франции, где локдаун продлился с конца октября по 15 декабря и отпугнул французских покупателей от ранних рождественских покупок.

«В ноябре наш оборот вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом», — говорит Сильви, и подчеркивает, что Монако — это исключение из правил. «В Монако рынок немного отличается. Рождество составляет лишь 25% нашего годового дохода».

Деревянные игрушки снова в моде

В Монако классические игрушки, такие как Lego и Playmobil, продаются также хорошо, как раньше, в то время как Barbie приобрели новых клиентов в лице мальчиков! «Куклы Барби сегодня хорошо покупаются как для девочек, так и для мальчиков», — говорит Сильви Бовини. В близлежащей Ницце Флоранс Дюфурно (Florence Dufourgneaud), владелец магазина L’Atelier des Jouets в старом городе, подтверждает эту тенденцию. «Недавно одна бабушка у меня купила розовую коляску, чтобы подарить внуку».

Владельцы магазинов также сообщают о растущем интересе к деревянным игрушкам. «Каждый второй покупатель хочет дарить подарки более рационально», — говорит Флоренс Дюфурно. «Деревянные игрушки не только служат вечно, но и могут передаваться из поколения в поколение».

L’Atelier des Jouets

Гендерные игрушки окончательно ушли в прошлое?

По мере того, как гендерные нормы все чаще ставятся под сомнение обществом, что должен делать родитель, если его ребенок хочет игрушку, предназначенную для противоположного пола?

Кристиан Сивилотто (Christian Sivilotto), психолог из Ниццы, прежде всего, рекомендует быть гибким: «До семи-восьмилетнего возраста игрушки одинаковые как для мальчиков, так и для девочек, нет гендерной направленности. Фантазия является ключом к развитию воображения ребенка. Маленький мальчик может нарядиться женщиной, не желая менять пол». Кристиан Сивилотто говорит, что родители никогда не должны заставлять ребенка чувствовать вину за свои желания. Только так можно избежать создания у ребенка «недостатка уверенности в себе, психической ригидности и невроза навязчивых состояний».