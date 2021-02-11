











Из-за инфекционных заболеваний крупный перламутр сейчас находится под угрозой исчезновения. В ответ на этот вызов Княжество Монако взяло на себя обязательства по реализации новых природоохранных проектов.

Несколько лет назад в заповеднике Ларвотто, морской охраняемой территории к северо-востоку от Монте-Карло, можно было найти более 1000 крупных жемчужин. Однако с тех пор их популяция значительно сократилось. Благодаря своей способности фильтровать воду, крупный перламутр, который является одним из крупнейших моллюсков в мире, играет жизненно важную роль в морской экосистеме.

Крупный перламутр на грани исчезновения

На фоне сокращения популяции учреждения Монако вкладывают средства в природоохранные мероприятия в рамках своей миссии по защите окружающей среды. В 2019 году был основан Центр по охране морских видов Монако (CMSEM), который входит в состав Океанографического музея. Несмотря на все усилия, численность крупного перламутра не увеличилась. За последние два года было запущено много разных проектов, но крупный перламутр по-прежнему находится под угрозой исчезновения.

Новая кампания по дайвингу

10 февраля крупнейшие дайвинг-центры Княжества отправили участников в Средиземное море, чтобы понаблюдать за молодой матерью жемчуга. С середины февраля по апрель морская трава, известная как посидония, по-прежнему будет довольно короткой, что означает оптимальные условия для дайвинга. В течение трех месяцев данные будут собраны и отправлены в Департамент окружающей среды для анализа. Есть надежда, что это даст более четкое представление о нынешней популяции этого вида.

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