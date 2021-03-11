











Равенство между девочками и мальчиками — это начало достижения равенства между мужчинами и женщинами. Такого принципа придерживается ассоциация «Aux Cœurs Des Mots» (ACDM), которой Monaco Tribune посвящает третью статью серии к Международному женскому дню.

Что, если молодежь начнет принимать участие в дебатах о равенстве мужчин и женщин? Именно к этому стремятся 17 женщин из разных слоев общества, создавшие ассоциацию. «Когда хочешь что-то изменить, я думаю, нужно начинать с раннего возраста», — говорит основательница ассоциации Хильде Ханез-Хе (Hilde Haneuse-Heye).

Для того, чтобы собрать результаты дебатов в письменном виде, ассоциация ACDM проводит конкурс на лучшее сочинение. Президент ассоциации напоминает: «слова улетучиваются, а написанное остается». Третий конкурс сочинений под названием «За лучший и справедливый мир» провели в 2020 году.

«Молодежь говорит тогда, когда ей дают слово» Хильде Ханез-Хе, президент ACDM

Конкурс сочинений о равноправии

В прошлом году в конкурсе сочинений приняли участие около 1500 учеников смешанных классов из 54 стран мира. Молодежь вовлекается в дебаты о равенстве. Независимо от того, пишут ли молодые люди истории о неравенстве, рассказы о вдохновляющих женщинах или стихи о равенстве, Хильде Ханез-Хе подчеркивает: молодежь выражает себя, когда ей дают голос. Все истории из жизней каждого участника позже объединяются в одну книгу.

Жюри, состоящее из международных общественных деятелей и представителей Монако, присудило победу во втором конкурсе портрету первой женщины-офицера вооруженных сил Республики Конго.

«Будто окно в мир»

Конкурс также стал средством сравнения взглядов молодежи на неравенство между мальчиками и девочками. Равенство понимается по-разному, например, в Сирии, находящейся в состоянии войны, и во Франции. «Но то, как молодежь относится к неравенству, очень похоже».

Лауреаты конкурса со всего мира ежегодно встречаются на торжественном мероприятии. Из-за пандемии коронавируса в этот раз торжество отложено. Князь Альбер II, почетный президент ассоциации, назначил 15 октября 2021 года новой датой для проведения третьего торжества.

Французский язык как средство общения

Основная цель конкурса — это обеспечение равных прав. Но помимо этого конкурс носит многокультурный характер. Под патронажем Международной организации франкофонии конкурс проводится «там, где обсуждения имеют наибольший смысл»: в местных школах, где преподают французский язык. Именно он «стирает границы и объединяет культуры».

По словам Хильды Ханей-Хайе, последний конкурс позволил молодым людям «заново открыть для себя поэзию и понять, насколько важна точность каждого слова».

Поддержать или стать членом ассоциации: https://auxcoeursdesmots.org/devenir-membre или acdm.association@gmail.com.Covid-19: