











Игроки ФК «Монако» одержали победу над «Брестом» (2:0) в минувшее воскресенье на стадионе «Луи II». Футболисты «Монако» доминировали на протяжении матча, но явно были расстроены вратарем команды-соперника. Тем не менее, победа над «Брестом» позволяет подопечным Нико Ковача удерживать давление на трио «Лилль — Лион — Париж» в турнирной таблице.

Спустя неделю после ослепительной победы над «Пари Сен-Жермен» на Парк дэ Пранс «Монако» провел двенадцатый матч в Лиге 1 в беспроигрышной серии.

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Препятствием в матче стала великолепная игра Готье Ларсоннера, который мастерски отражал удары по воротам. Однако тактические приемы Нико Ковача были вознаграждены. Тренер выпустил на поле Стевана Йоветича, который вошел в игру во втором тайме и контролируемым наземным ударом окончательно обманул бдительность брестского голкипера (1:0, 77′).

Виссам Бен Йеддер не смог реализовать пенальти

Логичное открытие счета, поскольку товарищи по команде Виссама Бен Йеддера, которому не удалось реализовать пенальти в первом тайме (30 минута), продолжали доминировать на поле. но именно в тайме, когда Нико Ковач решил одновременно вывести на поле Александра Головина, Стевана Йоветича и Крепина Диатта, «Монако» удалось разблокировать ситуацию, прежде чем увеличить отрыв в конце матча. Штрафной исполнил Кевин Фолланд (2:0, 90+2′), забив свой 13-ый гол в сезоне.

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Очередная победа в беспроигрышной серии позволяет «Монако» удерживать позиции и давление на лидирующую в турнирной таблице тройку клубов. Следующий матч ФК «Монако» проведет в среду вечером (21.00) со «Страсбуром».