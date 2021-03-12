











За время пандемии коронавирусом в Монако заболели 2075 человек. Вчера вечером в Кафедральном соборе Монако прошла месса в память о жертвах коронавируса. С начала пандемии от Covid-19 в Монако скончались 26 человек.

11 марта в кафедральном Собор Святого Николая прошла месса в память о жертвах пандемии. На мероприятии присутствовали представители Княжеского правительства и Национального совета, а также работники мэрии. На мессу пришли госсекретарь Монако Жак Буассон (Jacques Boisson), государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout) и председатель Национального совета Стефан Валери (Stéphane Valeri).

Месса стала частью инициативы Совета европейских епископских конференций. Во время Великого поста некоторые европейские страны решили устроить поминальные службы в память о погибших от коронавируса. Такие мессы проводились, например, на Мальте и в Молдове.

© Direction de la Communication / Stephane Danna

© Direction de la Communication / Stephane Danna

12 человек лечатся в отделении интенсивной терапии

С начала пандемии в Монако коронавирусом заболели более 2075 человек. В настоящее время в Больнице Княгини Грейс лечатся 31 человек, 12 из них — в отделении интенсивной терапии. Ежедневно в Княжестве сообщают о новых случаях коронавируса. 11 марта в Монако выявили 13 новых случаев.

Во французском департаменте Приморских Альп коронавирус унес жизни 1568 человек с начала пандемии. На начало недели от коронавируса в больничных отделениях и реанимации лечились 123 человека. Во Франции от коронавируса погибли 89 856 человек, и число заражений растет. В Великобритании и Италии уже погибли более 100 000 человек.

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