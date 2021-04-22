











Несмотря на пандемию, католическая архиепархия Монако сумела найти решения, чтобы сохранить связь с жителями Княжества и Приморских Альп и не прекращала оказывать помощь самым нуждающимся. Вдвое увеличив свою активность в социальных сетях, эта архиепархия все чаще и чаще обращается к использованию интернета.

Мессы, просветительские мероприятия и учебные курсы по проведению видеоконференций. С начала пандемии, архиепархия Монако ведет свою проповедническую деятельность не только в Княжестве, но и в соседних Приморских Альпах. «Нет хуже изоляции, чем изоляция души», — считает Монсеньор Доминик-Мари Давид, архиепископ Монако.

Интернет в помощь проповеди в условиях пандемии

«В этот период пандемии, в наших церквях жизнь не прекращалась, не прекращались религиозные праздники, ни молитвы, а к обеспечению мер безопасности подходили с большой изобретательностью», — продолжает он. Архиепархия Монако ежедневно транслировала службы на своем официальном сайте, а позже на своем канале в YouTube (в прямом эфире и в записи), в то время как важные события транслировались телеканалом Monaco Info. «Кризис, который мы переживаем в данный момент, позволил нам наконец прийти к новым способам того как помочь тем кто в этом нуждается».

Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn: уже несколько лет, как у архиепархии Монако есть официальные странички в этих социальных сетях. Архиепархия также отправляет своим подписчикам новостную рассылку под названием Agora, которая пришла на замену менее экологичной, печатной версии, которая отправлялась прихожанам каждые две недели.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как жители Монако помогают друг другу в условиях изоляции

«Наша епархия по-прежнему очень внимательно относиться к нуждам жителей Княжества, и не только католического общества Монако, но также к нуждам тех, кто состоит в различных формах бедности, а именно социальной, психологической или экономической». В 2020 году, во время локдауна, Общество святого Викентия де Поля, которое оказывает помощь наиболее нуждающимся, активно работало, регулярно раздавая талоны на питание нуждающимся, которые могли купить продукты в специализированных лавках солидарности.

Щедрость и отзывчивость жителей Княжества меня очень тронула Монсеньор Доминик-Мари Давид, архиепископ Монако

Международная солидарность

«Мы продолжали раздавать еду и дарить братское тепло тем, кто оказался еще более обездоленным на пустых улицах, — сказал архиепископ Доминик-Мари Давид. — Наше место рядом с самыми бедными и нуждающимися, и мы должны смиренно оставаться свидетелями надежды, как во время наших выездов доброй воли в Приморские Альпы, которые были сохранены и которые даже участились в это время пандемии».

«Щедрость и отзывчивость жителей Княжества меня очень тронула», — признается Монсеньор Доминик-Мари Давид, держа в уме болезненные воспоминания о шторме «Алекс» и о вызванных им наводнениях, которые буквально опустошили долину реки Ройя в октябре прошлого года. «Наша епархия мобилизовала массу усилий, чтобы помочь пострадавшим от стихийного бедствия, живущим в долине, сначала доставив им еду и одежду, а затем квадроциклы и электрические велосипеды, которые позволили им добраться до самых удаленных деревень».

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монако и Католицизм: вековые связи между Княжеством и Церковью