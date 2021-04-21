











Княжество продолжает вакцинацию, а процент положительных тестов на коронавирус остается на низком уровне. Пандемия идет на спад и в соседнем департаменте Приморских Альп, где уже несколько недель наблюдается постепенное снижение процента позитивных тестов. Заболеваемость в Приморских Альпах снизилась до 205 случаев на 100 000 жителей.

С 12 по 18 апреля в Монако провели 4190 тестов, 2,22% из которых оказались положительными. Наблюдается снижение заболеваемости: так, по состоянию на 11 апреля позитивными были 2,27% проведенных тестов на коронавирус.

20 апреля в Монако выявили 9 новых случаев коронавируса. В больнице Княгини Грейс проходят лечение 13 человек, четверо — в реанимации. Центр домашнего мониторинга рекомендовал изоляцию для 39 человек.

Устройство для экспресс-проверки

Аптеки Монако предлагают жителям старше 15 лет самостоятельно пройти проверку на коронавирус при помощи NTD-устройства. Этот метод рекомендуется для людей без симптомов инфекции. Если человек контактировал с заболевшим или имеет симптомы коронавируса, этот метод самодиагностики не подходит. В рознице тест для самопроверки стоит 6 евро. Это максимальная цена, установленная до 15 мая. Затем стоимость снизится до 5.20 евро за тест.

Кто может сделать прививку?

В Монако продолжается вакцинация. Все жители Княжества старше 55 лет могут добровольно привиться от коронавируса. Вакцину могут получить также лица старше 18 лет, страдающие от проблем и рисков, внесенных в список Французского органа здравоохранения, который также используется в Монако. К примеру, среди факторов риска — ожирение и сердечная недостаточность. На прошлой неделе в Княжестве было вакцинировано 31,82% населения по сравнению 31,48% неделей ранее.

Пандемия в Приморских Альпах отступает

Во французском департаменте Приморских Альп распространение коронавируса снижается. Показатель положительных тестов на коронавирус — 6%. Это ниже, чем в среднем по Франции, где 9,41% от всех тестов являются положительными. По состоянию на 20 апреля, уровень заболеваемости в Приморских Альпах составляет 205 случаев на 100 тысяч человек.

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