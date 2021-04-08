











Начало недели в Монако было омрачено тридцатой смертью от коронавируса: от инфекции умер 68-летний житель. 7 апреля в Княжестве выявили 8 новых случаев коронавируса. Кампания вакцинации продолжается.

К вечеру 7 апреля в Больнице Княгини Грейс от коронавируса лечились 29 пациентов, шесть из них — в реанимации. С начала пандемии число случаев коронавируса в Монако достигло 2 353. За период кризиса в области здравоохранения тридцать жителей Княжества умерли от коронавируса. В Монако продолжается кампания по вакцинации населения: по состоянию на прошлый четверг вакцинированы 11 715 человек или 30,83% населения Княжества. 8 795 человек уже получили обе дозы вакцины.

Процент положительных тестов снизился

За последние несколько дней процент положительных тестов на коронавирус снизился. 4 апреля показатель составлял 3,77%. Неделей ранее 4,70% проведенных тестов были положительными, 22 марта показатель составлял 4,39%. В Княжестве проводится тестирование как населения, так и нерезидентов: с 29 марта по 4 апреля в Монако было проведено 4586 ПЦР и антигенных тестов по сравнению с 4215 тестами с 15 по 21 марта.

Во Франции пандемия не отступает

Французский департамент Приморских Альп сильно страдает от коронавируса. В регионе вакцинированы 19,36% населения, а процент положительных тестов на Covid-19 составляет 7,3%. 7 апреля в департаменте госпитализированы 708 человека, 120 человек проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Франция остается на локдауне и сталкивается с увеличением числа случаев инфекции. 7 апреля в стране были госпитализированы 30 904 человек, что на 9% больше, чем неделей ранее. 5 729 человек лечатся в отделениях интенсивной терапии, что на 13% больше, чем за неделю до этого.

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