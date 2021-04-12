











Футбольный клуб «Монако» одержал победу над «Дижоном» в воскресенье на стадионе Луи II (3-0). Это третья победа Княжеского клуба подряд. Очередная победа позволила «красно-белым» оставить за собой третью строчку в турнирной таблице Лиги 1.

Как и в матче с «Метцем», ФК «Монако» показал блестящую игру во втором тайме. Подопечные Нико Ковача вернулись из раздевалки после перерыва с боевым настроем. Тренер «Монако» во втором тайме решил выпустить на поле Виссама Бен-Йеддера и Сеска Фабрегаса.

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Игроку сборной Франции много времени на раскачку не понадобилось: он почти сразу же вынудил Экюэля Манга оформить фол в штрафной зоне. Пенальти исполнил Виссам Бен-Йеддер, однако голкипер справился с ударом. Но вратарь не сумел зафиксировать мяч, который в ворота послал уже Стеван Йоветич.

Бен Йеддер: решительное вступление в игру

Александр Головин получил возможность сделать передачу на Виссама Бен-Йеддера, а 9-й номер «красно-белых» перебросил вратаря «Дижона» и удвоил преимущество своей команды на 63-й минуте. Спустя семь минут Кайо Энрике с фланга адресовал передачу на Александра Головина, который с близкого расстояния пробил во вратаря сборной Бенина.

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По окончании второго тайма подопечные Нико Ковача оказались значительно сильнее соперника (7 ударов в створ против 0). Блестящая игра позволила команде сохранить третье место в турнирной таблице. Футбольный клуб «Монако» лидирует с отрывом в одно очко от Лиона. Следующий матч ФК «Монако» проведет с «Бордо» 17 апреля.