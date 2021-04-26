











Футбольный клуб «Монако» в воскресенье выиграл мачт 34-го тура с «Анже» благодаря голу Виссама Бен Йеддера (0-1).

Подопечным Нико Ковача долго не удавалось сломить оборону «Анже», однако в конце игры капитан «красно-белых» сумел забить гол и принести команде три заветных очка.

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Юссуф Фофана совершил перехват в центре поля, а затем передал мяч Виссаму Бен-Йеддеру. Капитан «Монако», сыграв на грани офсайда, сблизился с Полем Бернардони, а затем подсек мяч, послал его точно в ворота. Этот гол стал восемнадцатым в копилке Виссама Бен Йеддер в этом сезоне Лиги 1.

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В начале матча было похоже, что ФК «Монако» завершит игру с нулевой ничьей, что не принесло бы пользы клубу. Однако футболистам «Монако» удалось проявить характер и волю к победе.

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В девятый раз подряд игроки Нико Ковача не пропустили ни одного года. Блестящая игра позволяет «Монако» закрепиться в первой тройке турнирной таблицы. Следующая игра «Монако» пройдет 2 мая. Клуб сыграет с «Лионом».