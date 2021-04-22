











Отель Métropole Monte-Carlo был закрыт на реконструкцию в течение пяти месяцев. Роскошный отель вновь принимает гостей с 21 апреля и уже предлагает рабочие места сезонным сотрудникам. Накануне отель подтвердил намерение не сокращать штат, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса.

Телефонист, администратор или помощник на кухне: Métropole Monte-Carlo набирает персонал в преддверии Гран-при Формулы-1 и туристического сезона. В зимний период отель завершил первую фазу ремонтных работ, которая включала в себя реконструкцию кухонь отеля и создание временной кухни на последующие месяцы работы.

Руководство отеля также занималось подготовкой к ремонту ресторана, расширению бара и банкетных залов. Проекты «на бумаге» готовы и ожидают второго этапа работ.

«Вся команда отеля Métropole Monte-Carlo высоко мотивирована после пяти месяцев закрытия», — сказал директор отеля Серж Этюэн (Serge Ethuin) в интервью Monaco Info. Он напомнил, что работы по реконструкции, вероятнее всего, завершаться весной 2023 года.

Рестораны и бар отеля уже открылись, но гостям ресторана изысканной кухни придется подождать: его открытие запланировано на апрель 2022 года. «У нас пока нет разрешения на эксплуатацию бассейнов и спортивных залов, но наш СПА-центр принимает клиентов в своих процедурных кабинетах», — пояснил Серж Этюэн.

Сокращение штата не планируется

«Для нас честь отличаться от других отелей Княжества: мы решили не разрабатывать планы сокращений», — заверил Серж Этюэн. «Мы рады, что 206 наших сотрудников вернулись на постоянную работу и готовы писать вместе с нами новые страницы Hôtel Métropole Monte-Carlo», — добавил он.

Однако директор отеля напоминает, что нынешний период остается сложным. «Историческое Гран-при начнется в конце недели, но бронирование не на том же уровне, что в 2019 году. мы заполнены примерно на 35%, хотя три года назад наш отель был переполнен».

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