











Многие отели Лазурного берега приняли решение закрыть свои двери несмотря на то, что закрытие не было обязательным в рамках ограничений повторного карантина. Для представителей этой отрасли ситуация близка к катастрофе. Несмотря на сложное положение, некоторые отели, и, в частности, самые известные из них, решили воспользоваться ситуацией, чтобы пересмотреть свою стратегию и максимально хорошо подготовиться к следующему сезону.

Причина закрытия отеля Métropole Monte-Carlo, например, заключается вовсе не в коронавирусе, а в необходимости проведения работ. Реновация отеля давно планировалась, но по словам Сержа Этюена (Serge Ethuin), генерального директора отеля, «нынешняя ситуация подтолкнула сделать это именно сейчас». Работы начнутся уже 30 ноября.

«Негреско» в Ницце, «Мартинес» в Каннах, «Гранд-Отель» в Сен-Жан-Кап-Ферра — закрыты!

Вот уже несколько месяцев как гостиничный сектор переживает, возможно, самый серьёзный кризис за всю свою историю. «Это беспрецедентный год… Я открывал отели, но никогда их не закрывал… За 37 лет опыта работы, из которых 25 лет в гостиничном бизнесе, я не видел ничего подобного», — рассказывает Серж Этюен. Трёхмесячный карантин, лето без иностранных туристов и осень с чередой ограничений, как во Франции, так и в Монако…

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Результат? По информации Umih, главного профсоюза владельцев гостиниц во Франции, в ноябре был закрыт каждый второй отель, в их числе: «Негреско» в Ницце, «Мартинес» в Каннах или, например «Гранд-Отель» в Сен-Жан-Кап-Ферра. Настоящая катастрофа для отелей Лазурного берега, которые сильно пострадали из-за отмены ежегодных выставок, конгрессов, семинаров и других профессиональных мероприятий, которые, как правило позволяют им зарабатывать в низкий сезон.

Дилемма отельеров: закрыть или продолжать обслуживать

По мнению директора отеля Métropole Monte-Carlo Сержа Этюена, решение о закрытии отеля часто бывает трудно принять, но, тем не менее, оно необходимо. «Это решение принимается исходя из экономических соображений, но в первую очередь, исходя из уважения к клиенту. Если нет возможности предложить клиенту уникальный эмоциональный опыт, нет смысла открываться».

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С учётом уменьшения количества туристов, отсутствия иностранных гостей (из-за закрытия границ ЕС), а также мер безопасности, которые необходимо соблюдать, сложно найти причины для открытия в этом году. К этому можно добавить ещё и неуверенность в завтрашнем дне. «У нас нет никаких прописанных процедур, никаких правил, мы всему учимся на практике и идём вперед на ощупь. Мы привыкли планировать, а тут внезапно всё рушится. Однако, в такие моменты мы понимаем, что можем положиться на свою команду».

«Метрополь» не уволит ни одного сотрудника

Все 213 сотрудников отеля Metropole de Monte-Carlo останутся в обойме и будут ждать середины апреля, когда закончится первая стадия реновации. 30 сентября 2021, после летнего сезона, отель вновь закроется — на второй этап работ, который должен завершится 31 марта 2022 года. По плану будут обновлены кухни, затем комнаты, сюиты, гастрономический ресторан, будет расширен бар и банкетный зал. В то же время Серж Этюен подчеркивает: «Во время работ и того времени пока отель будет закрыт, мы не уволим ни одного сотрудника. Мы сохраним все наши бессрочные рабочие контракты. Мы даже не рассматривали возможность увольнения наших ценных сотрудников, которых мы тщательно подбирали и обучали».

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Всё будет готово к апрелю 2021 года, хотя сложно что-то планировать. Нужно подождать до февраля или марта чтобы примерно прикинуть каким будет сезон в Монако… «Если теннисный турнир и Формулу-1 не отменят и на них смогут присутствовать люди, а также если появится вакцина, которая позволит людям вновь путешествовать, тогда мы сможем надеяться на хороший сезон», — говорит Серж Этюен, излучающий уверенность и оптимизм, добавляя с улыбкой: «Мы приспосабливаемся! Умение хорошо адаптироваться — это черта характера отельера».