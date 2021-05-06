











Аэропорт «Ницца Лазурный Берег» добавляет новые европейские маршруты на лето 2021 года. При условии открытия границ возобновятся и дальние маршруты, например, в Нью-Йорк и Дубай.

В летний сезон аэропорт Ниццы возвращается к полноценной работе. Уже сейчас планируется более тысячи рейсов в неделю. Для сравнения, летом 2019 года аэропорт проводит 1400 рейсов в неделю. От Праги до Нью-Йорка через Дубай: более 90 направлений, которые позволят путешественникам добраться этим летом из аэропорта Ниццы в 37 стран.

Пляжи Менорки или экскурсия в Стоунхендж?

Из Ниццы туристы могут совершить перелеты по 66 европейским направлениям, включая маршрут, связывающий Лазурный берег с молдавской столицей Кишиневом. Из аэропорта есть и вылеты в лондонский Хитроу или в Прагу.

EasyJet доставит вас на Менорку и ее песчаные пляжи из Ниццы, а British Airways свяжет аэропорт Лазурного берега с английским городом Саутгемптон, расположенным недалеко от острова Уайт и легендарного Стоунхенджа.

На дальних направлениях аэропорт «Ницца Лазурный Берег» будет связан с двенадцатью пунктами назначения в семи странах. Среди них — Алжир и Тунис, Израиль и Турция, Дубай и Нью-Йорк. Однако ситуация вокруг коронавируса и введение новых ограничений может повлиять на расписание объявленных маршрутов.

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