











Действующий чемпион мира Антонио Феликс да Коста (DS Techeetah) выиграл ePrix Монако в эти выходные, проведя невероятно захватывающую гонку. Француз Жан-Эрик Вернь (DS Techeetah) оказался в шаге от подиума, а Норман Нато (ROKiT Venturi Racing) финишировал за пределами первой десятки.

Антонио Феликс да Коста подтвердил свой статус чемпиона

«Это был, наверное, самый рискованный обгон в моей карьере», — сказал португальский гонщик по завершении победной гонки. Да Коста вернул себе лидерство на последнем круге, по бровке обойдя Митча Эванса (Jaguar Racing), с которым он боролся на протяжении всего заезда.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гран-при Испании-2021: Хэмилтон побеждает, Леклер — 4-й

Действующий чемпион мира Формулы E стартовал с поул-позиции и провел 25 кругов гонки в борьбе с Фряйнсом (Envision Virgin Racing) и Эвансом. Эта была сумасшедшая гонка, по результатам которой он одержал первую победу в сезоне и поднялся на четвертое место в зачете пилотов.

Жан-Эрик Вернь так близок, но так далек…

Вернь был очень близок к тому, чтобы взойти на подиум в этот раз, но французу пришлось довольствоваться лишь четвертым местом. Считалось, что Митч Эванс, ставший в итоге третьим, получит штраф: у новозеландца закончились силы на последнем круге и он срезал по бровке в порту, в нескольких сотнях метрах от финиша. Однако, организаторы приняли решение не штрафовать Эванса по итогам ePrix.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жильдо Пастор: страстный автолюбитель и серийный предприниматель

Победитель ePrix Монако 2019 года и двукратный чемпион мира в этой дисциплине остался без подиума в Княжестве на этот раз.

Норман Нато разочарован, «Мерседес» разочаровывает

После пятого места во второй гонке в Валенсии, заезд в Монако оказался более сложным для француза. Начав гонку на 12-м месте, уроженец Антиба, завершил заезд лишь на 14-м месте, во многом по причине контакта на первом вираже. «Мы надеялись на совсем другой результат в домашней гонке», — сказал Нaто по завершении ePrix.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Норман Нато («Ребеллион Рейсинг»): «Мое будущее – это, безусловно, гонки на выносливость»

«Мерседес», в свою очередь, хотел бы поскорее забыть об этом уик-энде: оба пилота конюшни, Стоффель Вандорн и Ник де Врис, сошли с дистанции. Голландец де Врис, лидировавший в чемпионате до этапа в Монако, уступил первое место зачета пилота своему соотечественнику, Робину Фряйнсу (Envision Virgin Racing). Следующий этап Формулы E пройдет в Мексике, чуть больше чем через месяц (19 июня).