











Опередив Макса Ферстаппена («Ред-Булл»), как и неделю назад в Португалии, Льюис Хэмилтон («Мерседес») укрепил свое лидерство после победы на Гран-при Испании. Шарль Леклер («Феррари») занял четвертое место.

Обидный результат для Макса Ферстаппена… Пилот «Ред-Булла» лидировал почти на протяжении всей гонки, но проиграл позицию Хэмилтону, буквально за несколько кругов до финиша. Действующий чемпион мира (Хэмилтон) выиграл уже свой третий Гран-при в этом сезоне.

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Хэмилтону сложно обогнать Ферстаппена на трассе, в открытой борьбе. Британец выиграл гонку благодаря успешной стратегии «Мерседес». Команда вызвала Хэмилтона в питы во второй раз за 20 кругов до конца гонки, что позволило закончить заезд на свежей резине. Пилот «Ред-Булла», в то же время, показал лучший круг Гран-при, проехав последние круги на мягких шинах.

Очень хороший уик-энд для Леклера

Начав гонку четвертым, монегаск сумел достаточно быстро обогнать Валттери Боттаса («Мерседес»). Леклеру удавалось держать позицию на протяжении практически всей гонки (за исключением позднего пит-стопа на 29-м круге). Лишь в самом конце Боттас все же обошел монегаска, который закончил заезд на 4-м месте.

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Льюис Хэмилтон (94 очка) продолжает лидировать в зачете пилотов, увеличив свой отрыв от Макса Ферстаппена (80 очков) до 14 очков. За ними следует Валттери Боттас (47 очков), Ландо Норрис (41 очко) и Шарль Леклер (40 очков). Следующий Гран-при состоится в Монако. Получится ли у Шарля Леклера взойти на подиум на домашнем треке? Увидим уже через две недели.