











Иностранные гости смогут посетить Гран-при Монако, который пройдет 20-23 мая этого года. «Монако ePrix», который пройдет на этих выходных, предназначен только для жителей Княжества.

4 мая правительство разъяснило правили посещения 78-го Гран-при Монако. В отличие от других Гран-при, организованных Автомобильным клубом Монако, гонка «Формулы 1» будет открыта для всех, в том числе для иностранных гостей.

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Зрители должны будут сдать ПЦР-тесты. Это касается приезжающих из департаментов Приморских Альп и Вар, супругов людей, работающих в Монако, и иностранцев. Жители Монако, школьники, студенты и люди, работающие в Княжестве, смогут попасть на мероприятие без сдачи ПЦР-теста.

Бесплатный вход в пятницу

С 20 мая сидячие трибуны будут открыты с 40%-ой вместимостью (7500 зрителей). 21 мая вход на трибуны, как и в прошлые годы, будет бесплатным. Общая вместимость ограничена 3 тысячами человек на трибунах К и Т.

Старт 78-го Гран-при Монако, пятого этапа сезона, будет дан в воскресенье 23 мая в 15.10. Квалификационный заезд состоится в субботу 22 мая с 14.00 до 15.00.

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