











Гран-при Португалии выиграл Льюис Хэмилтон («Мерседес»), опередив Макса Ферстаппена («Ред-Булл») и Валттери Боттаса («Мерседес»), стартовавшего с поул-позиции. Монегаск Шарль Леклер («Феррари») оказался разочарован своим шестым местом.

Он надеялся на лучшее. Шарль Леклер выиграл два места по сравнению со своей стартовой позицией (8-е место в решетке) и вновь заработал очки, опередив своего партнера по конюшне Карлоса Сайнца. «Это был плохой уик-энд, я провел плохие заезды до гонки, которая прошла немного лучше, но я не могу быть довольным шестым местом», — сказал Леклер после Гран-при.

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«Я жалею, что начал гонку на средней резине. Это были неподходящие шины. Нам нужно вместе подумать и понять, почему этот выбор не сработал, — продолжил он. — Шестое место на финише — это лучшее, что мы могли сделать. Но если посмотреть на весь уик-энд, то я мог бы проехать лучше».

Хэмилтон-Ферстаппен — битва гигантов продолжается

Льюис Хэмилтон выиграл свою вторую гонку в сезоне после успеха в Бахрейне, завершив Гран-при впереди своего главного соперника Макса Ферстаппена и своего партнера по команде Валттери Боттаса. За этим непобедимым трио расположились Серхио Перес (4-й, «Ред-Булл») и Ландо Норрис (5-й, «Макларен»), тогда как француз Эстебан Окон («Альпин») занял седьмое место.

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В личном зачете чемпионата мира Хэмилтон (69 очков) увеличил отрыв от Ферстаппена до восьми очков (61 очко). Шарль Леклер занимает пятое место (28 очков). Следующая гонка состоится в ближайшие выходные в Барселоне, Испания. Это будет уже четвертый Гран-при сезона.