











Подопечные Нико Ковача быстро оправились после домашнего поражения от «Лиона» на прошлой неделе (2-3) и в минувшее воскресенье переиграли в гостях «Реймс» (0:1). Таким образом монегаскам удалось сохранить третье место в таблице за два тура до конца чемпионата. «Монако» играл под сильным давлением… За день до игры с «Реймсом», «Лион», главный конкурент «красно-белых» в борьбе за третью строчку, одержал крупную победу над «Лорьяном» и таким образом обошел «Монако. Дабы сохранить место в тройке лидеров чемпионата, монегаскам в этом матче нужна была только победа. Несмотря на то, что матч выдался достаточно нервным, подопечным Ковача все же удалось удержать минимальное преимущество и увезти в Княжество драгоценные три очка.

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Для победы монегаскам хватило всего одного гола в первом тайме. Его автором стал Элиот Матазо, вышедший в третий раз в стартовом составе за «Монако». Это его первый мяч в Лиге 1.

ФК «Монако» продолжает борьбу за чемпионство

С учетом отсутствия в атакующей линии «Монако» целого ряда футболистов (Софиан Диоп и Стеван Йоветич травмированы, а Виллем Жеббель и Пьетро Пеллегри пропускают матч в связи с полученными красными карточками в матче против «Лиона»), Нико Ковач решил выпустить на поле Матазо с дуэтом Тчуамени-Фофана. Ставка тренера сработала: бывший игрок «Андерлехта» отличился после отличной подачи Бен-Йеддера (0:1, 20′).

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Капитальный успех, который позволяет ФК «Монако» по-прежнему рассчитывать на победу в чемпионате за два тура до его конца. Следующая встреча состоится в следующее воскресенье на стадионе имени Луи II. Монегаски сыграют против «Ренна».