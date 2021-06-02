











Пластиковая посуда, конфетти и держатели для воздушных шаров. С 1 июня эти предметы нельзя купить в Монако.

Княжеское правительство намерено добиться нулевых показателей пластиковых отходов к 2030 году. В 2016 году Княжества уже запретило одноразовые пластиковые пакеты, а в 2019 под запрет попали соломинки для питья и игрушки-спиннеры.

С марта прошлого года в Монако запрещено запускать в небо воздушные шары и китайские фонарики, так как они загрязняют морские экосистемы и несут угрозу биоразнообразию.

Ноль отходов к 2030 году

Со следующего года под запрет попадут пластиковые игрушки, предлагаемые вместе с едой для детей, не разлагаемые пакетики для чая и сборов трав, а также пластиковая упаковка для ряда свежих фруктов и овощей и их не подлежащие переработке этикетки.

В январе следующего года одноразовые столовые приборы станут платными, а с 2023 года владельцам ресторанов запретят использовать одноразовую посуду.

Читайте также: Загрязнение морей пластиком: вся надежда на новое поколение?