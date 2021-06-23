











26 июня Яхт-клуб Монако организует праздник Fête de la Mer в честь Святого Петра, покровителя рыбаков.

Порт Эркюль вновь примет праздник Fête de la Mer, во время которого на море пройдет большой парад. Парусные, моторные и гребные суда смогут выйти на морской парад.

В мероприятии примут участие несколько учреждений: мэрия Монако, Морское общество Монако, Ассоциация «Понтоны Монако», Фонд князя Альбера II, Океанографический музей, Клуб подводных исследований и ассоциация охраны природы Монако.

Все к морю!

Парад начнется в 10.30 утра перед Океанографическим музеем — памятником морю в Монако. Судна по кругу расположатся вокруг корабля морской полиции «Princess Gabriella». Участники парада выключат двигатели.

В 10.45 будет возложено благословение и дань уважения пропавшим морякам. После благословения парад начнется. Шествие кораблей по морю завершится в Порт Эркюль, где сирена подаст сигнал окончания парада.

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Для получения дополнительной информации: веб-сайт Яхт-клуба Монако.