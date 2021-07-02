











После голосования по законопроекту о согласованной организации рабочего времени Союз профсоюзов (Union des Syndicats) и Союз пенсионеров Монако (Union des Retraités de Monaco) хотели провести демонстрацию перед зданием Национального совета. Митинг планировался на 30 июня.

Пока проходила законодательная сессия, 200 человек провели демонстрацию на площади Оружия (Place d’Armes), чтобы добиться отмены принятого 17 июня закона. Протестующим не удалось попасть в старый город Монако, где находится здание Национальный совет. Правительство считает, что «Скала [старый город Монако] из-за ее специфики должна находиться подальше от подобных мероприятий».

Княжеское правительство ранее дало понять, что не будет запрещать демонстрацию. В то же время власти посчитали мероприятие «несвоевременным и не очень уважительным по отношению к институтам, расположенным неподалеку: Национальному совету и Правительству». «Тем более, что в период пандемии необходимо соблюдать положения решения от 25 июня 2021 года в том смысле, что оно разрешает собрания в общественных местах более 10 человек только в исключительных случаях».

Закон, который не подлежит изменению

На встрече 29 июня государственный министр и министр социальных дел предоставили дополнительную информацию по законопроекту. «Это касается только согласованного распределения рабочего времени. Это никоим образом не повлияет на полномочия представителей профсоюзов и тем более на иерархию внутренних документов компаний или на коллективные договоры». Наконец, Княжеское правительство обозначило, что не собирается менять закон на основании голосования Национального совета.