











Олег Петров был назначен представителем Ассоциации европейских клубов (ECA) при Стратегическом совете по профессиональному футболу УЕФА. Вице-президент и генеральный директор ФК «Монако» также вошел в состав Исполнительного комитета ECA.

Ассоциация европейских клубов (ECA), целью которой является защита и продвижение европейского клубного футбола, сегодня объявила о назначении Олега Петрова представителем ECA при Стратегическом совете по профессиональному футболу УЕФА (ССПФ).

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ССПФ объединяет основные действующие лица европейского футбола (УЕФА, клубы, профессиональные лиги и игроки) и обеспечивает совместную работу между ее участниками. Рассматриваются самые разные темы: от клубных соревнований и их календаря до положения профессиональных клубов в международной футбольной среде, финансовых и коммерческих аспектов, а также вопросов, связанных с Европейским союзом (ЕС).

Вместе с президентом «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелаифи

Ассоциация европейских клубов, председателем которой с 21 апреля является президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи, была основана в 2008 году и насчитывает более 230 членов. Олег Петров будет заседать вместе с примерно 20 другими членами, включая президента ассоциации Нассера Аль-Хелаифи, а также представителей «Баварии», амстердамского «Аякса», «Бенфики», дортмундской «Боруссии», «Мальме», «Копенгагена» и бернского «Янг Бойз».

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«Для меня большая честь быть назначенным представителем ECA при Стратегическом совете по профессиональному футболу УЕФА», — сказал Олег Петров. «Моим желанием является трудиться, чтобы объединять и прикладывать все усилия к тому, чтобы служить футболу и его развитию».













https://twitter.com/ECAEurope/status/1414849229743403009