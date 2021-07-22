











В свои 24 года, Себастьян Делане (Sebastien Delanney) уже успел стать одним из самых влиятельных автоспоттеров. Этот уроженец Ниццы с юных лет увлекается автомобилями и сейчас водит собственные Ferrari 430 Scuderia и Porsche 911 Turbo S. Плод упорного труда, которым он занимался с 12 лет.

Уговор был простой. «Если я получал хорошие оценки в школе, родители соглашались взять меня с собой в Монако, чтобы я мог фотографировать машины». Как известно, Княжество Монако — это рай для всех любителей роскошных автомобилей. «Мой двоюродный брат и дедушка были фанатами автомобилей. Я хотел поделиться с ними своими находками».

Когда мы сидели на террасе кафе, мама меня просила называть все марки проезжавших мимо машин. Постепенно я выучил их наизусть.

Разумеется хороших оценок у мальчика была много. Увлечение было очень сильным. «В то время не было платформ для обмена фотографиями». Себастьян фотографировал автомобили и размещал их в своем канале YouTube. «Только так они могли увидеть машины». Каждую неделю его двоюродный брат и дедушка смотрят его снимки. Тогда Себастьен Делане еще не знал, что его жизнь скоро изменится.

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«Чтобы тренировать память, мама заставляла меня запоминать все модели автомобилей», — вспоминает он с улыбкой. «Когда мы сидели на террасе кафе, мама меня просила называть все марки проезжавших мимо машин. Постепенно я выучил их наизусть». Спасибо маме.

Его канал на YouTube — это (очень) прибыльный бизнес

В какой-то момент слайд шоу из фотографий было уже недостаточно. Тогда 13-летний «Себ» начал снимать видео. «Когда машины проезжали мимо, я объяснял их характеристики. Слоняясь перед гаражами, я познакомился с механиком, который дал мне посидеть за Ferrari». Себастьян достигает своего первого рубежа в 1000 подписчиков на его канале YouTube. Появляется монетизация. «Когда это случилось, все изменилось…»

Себастьян Деланэ и его Porsche Turbo S на горе Тет-де-Шьен в Ла-Тюрби.

В возрасте 15 лет молодой человек пересекает Ла-Манш и отправляется в Уэльс. «Я хотел учиться в школе, основанной на моих идеях», — говорит Себастьян, окончивший школу в Драпе по педагогике Френе. «Когда я возвращался на каникулы в Монако, я снимал, а потом монтировал в Уэльсе». После Великобритании Себастьян отправляется в Мадрид, чтобы поступить в университет на год раньше. Но тогда в его голове зародились сомнения.

Я видел как некоторые из моих друзей постарше, с которыми я познакомился в Англии, начали увольняться с работы и открывать свои YouTube каналы с полной занятостью.

«Я видел как некоторые из моих друзей постарше, с которыми я познакомился в Англии, начали увольняться с работы и открывать свои YouTube каналы с полной занятостью. Я не хотел пропустить волну…». Выбор был сделан. Вернемся к самому началу, в родительский дом в Ла-Тюрби. «Родители были недовольны», — улыбается он. «Они дали мне 1000 евро и сказали, чтобы я обходился с этими деньгами. К счастью, мне не пришлось платить за аренду».

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Себастьян нашел как подзаработать денег между видеомонтажами. Он использовал свои знания автомобилей себе впрок. «Отец друга продавал свой Maserati. Я выступил в роли посредника. Если бы мне удалось продать его за ту цену, которую он хотел, я мог оставить себе разницу». С разницей в кармане сын бывшего генерального директора Европейского отделения ATP полностью погрузился в развитие своего канала.

Lexus Elise, Alpine A110, Audi R8, Ferrari 430 Scuderia, Porsche Turbo S …

«Это было напряженно. Я бронировал поездки, монтировал видео, договаривался о партнерстве. Если я приходил домой в 6 вечера и начинал редактировать, я был счастлив. Обычно я приходил домой в 10 вечера и начинал пятичасовой монтаж». Доходы от рекламы на YouTube стремительно росли. «Я вкладывал все свои сбережения в машины». Lexus Elise, Alpine A110, Audi R8, теперь Ferrari 430 Scuderia, Porsche 911 Turbo S и… Renault Twizy. «Она более экологичная — это для повседневной жизни».

Все начали понимать силу социальных сетей, но мало кто знал, как ими управлять. Я хотел использовать свой опыт для поддержки стартапов и спортсменов.

Сейчас, возглавляя собственную компанию, молодой человек, живущий между Женевой и Монако, диверсифицирует свою деятельность. «Все начали понимать силу социальных сетей, но мало кто знал, как ими управлять. Я хотел использовать свой опыт для поддержки стартапов и спортсменов». С запуском своего французского канала (244 000 подписчиков) в дополнение к английскому (220 000 подписчиков), а также к аккаунту в Instagram (273 000 подписчиков) Себастьян видит, что количество подписчиков, «его семья», как он любит их называть, растет с каждым днем.

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Себастьян признается, что живет «мечтой, ставшей явью», и даже хочет сделать свою собственную марку обуви, сочетающую стиль и удобство при вождении. У уроженца Ниццы с британским акцентом еще много проектов. Он хотел бы внести свой вклад в электрификацию суперкаров, а также однажды принять участие в чемпионате по автогонкам. «Это было бы приятным штрихом, способом показать, что в жизни возможно все». У Себастьяна Делане все мечты определенно сбываются.

https://www.youtube.com/watch?v=aPASkRwywMU&ab_channel=SebDelanneyFr