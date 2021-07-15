











В течение последних трех лет Жан-Люк Ноаро (Jean-Luc Noaro) работает одним из 95 таксистов Княжества и является членом Ассоциации такси Монако. В свои 44 года этот семьянин прекрасно себя чувствует в этой новой профессии, после первой карьеры в финансовой сфере и второй — в мире ночной жизни. Портрет.

Банковский и финансовый кризис 2008 года взял свое. Жан-Люк Ноаро был одним из первых, кто от него пострадал. «В то время ни один банк не набирал сотрудников», — признается Жан-Люк. Тогда он работал помощником менеджера в сфере частного банковского обслуживания в Монако, Бельгии и Швейцарии. «Я потерял свое место. Мне пришлось заново искать себя». Коренной монегаск был вынужден совершить свой первый поворот на сто восемьдесят градусов.

Мне нужен был новый вызов. Однажды кто-то сказал мне, что продается лицензия.

Затем мир ночной жизни открыл перед ним свои двери. «У меня была возможность устроиться в Sun Casino в Монако», — вспоминает он с улыбкой. Это воспоминание вызывает у Жана-Люка улыбку, поскольку те три месяца, которые он планировал временно проработать в Sun Casino, переросли в бессрочный контракт и в восемь лет его жизни. «Мой отец тоже там работал. Я решил посмотреть, что происходит за кулисами, а потом мне самому понравился этот опыт».

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жан-Антуан Одассо, потомственный пожарный на службе Княжества Монако

И как во всех хороших историях, даже самых напряженных, в конце концов, неизбежно наступает усталость. «Мне нужен был новый вызов. Однажды кто-то сказал мне, что продается лицензия*. Я увидел в этом возможность работать по своей специальности». А именно — заняться предпринимательской деятельностью и создать собственную компанию. Именно такие цели поставил перед собой бывший студент бизнес-школы SKEMA в Софии Антиполис три года назад.

Быть таксистом — нелегкая профессия

После получения кредита на выкуп лицензии, Жан-Люк Ноаро купил на свои сбережения новый джип. В 2018 году началось его новое приключение. «Свобода в своем рабочем расписании — это бесценно», — говорит любитель гитары и бразильского джиу-джитсу. Однако, работа таксистом требует много часов работы. В среднем я работаю по десять часов в день, шесть дней в неделю.

Между нами нет никакой конкуренции. Атмосфера хорошая. Мы — самозанятые люди, которым приходится работать вместе.

В обычное время, в летний сезон и вне условий пандемии, монакские таксисты работают в напряженном темпе. В это время таксисты Монако работают сообща. «Некоторые предпочитают работать ночью, другие — рано утром. По прибытии все уже на месте. Между нами нет никакой конкуренции. Атмосфера хорошая. Мы — самозанятые люди, которым приходится работать вместе. Для нас главное — чтобы сервис был на высшем уровне, чтобы удовлетворить клиентов».

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ромен Гуаран, боксерский промоутер и советник Луи Дюкруэ

Профессия таксиста требует постоянных изменений. Во многих странах таксисты столкнулись с конкуренцией со стороны Uber, однако, в Монако автомобили этого типа запрещены. 70 водителей Ассоциации такси Монако упорно работают над созданием собственного инновационного приложения для модернизации услуг.

Революция такси началась

«Принцип заключается в том, чтобы предложить людям пользоваться услугами такси по-новому, без последствий для работы самого такси. Когда нам приходит заказ, нам нужно знать, где мы забираем людей и где мы их высаживаем. Для нас не имеет значения, как поступает плата за проезд. Однако, для нас важно то, как клиент заказывает такси».

Однажды, несколько подростков захотели покататься на скейтборде в деревне Рокбрюн-Кап-Мартен. Я предпочел позвонить родителям, чтобы убедиться в этом.

Есть ли ограничения в использовании такого приложения? Да — «когда клиентами являются несовершеннолетние», — говорит Жан-Люк Ноаро. «Их перевозка без согласия родителей может быть проблемой. Однажды, несколько подростков захотели покататься на скейтборде в деревне Рокбрюн-Кап-Мартен. Я предпочел позвонить родителям, чтобы убедиться в этом. Идея заключается в том, чтобы родители имели отдельный счет для оплаты поездок своих детей, получая уведомление, когда дети заказывают такси».

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стефан Меоли, человек который наносит всю дорожную разметку в Монако

Это новое приложение должно появится в Монако в ближайшие месяцы. Это будет маленькая революция сервиса такси, собственная для Монако. Полностью отдаваясь своей профессии или «увлечению», как он любит говорить, Жан-Люк Ноаро намерен способствовать развитию одной из самых старых профессий. Жизнь за рулем, которую он не променял бы ни на что на свете.

*В Монако, чтобы работать водителем такси, немонегаски должны купить одну из 40 лицензий. Чаще всего продажа лицензий связана с выходом на пенсию или сменой вида деятельности. Монегаски, в свою очередь, могут подать заявку в правительство, чтобы получить лицензию.