











Чтобы новый пляж Ларвотто в Монако оставался таким же чистым, как и в день открытия, Княжеское правительство решило взяться за борьбу с окурками.

Окурки составляют 40% отходов, собираемых в городах и на пляжах. Для борьбы с этой тревожной статистикой мэрия Монако объединила усилия с Управлением по туризму и конгрессам (DTC) и Монакской санитарной службой (SMA). Вместе они начали наступление, чтобы положить конец загрязнению пляжей Монако сигаретными окурками.

В этом летнем сезоне правительство Монако приняло решение о новом формате для пляжей княжества. Отныне они будут некурящими. Пепельницы, которые обычно были доступны для самообслуживания на стендах или распределителях на пляжах Ларвотто и Соляриум, были убраны.

Курильщики, не волнуйтесь. Курить по-прежнему можно будет вблизи пляжей, но только в определенных, специально отведенных местах, например, на набережной Ларвотто. Для того чтобы этот опыт оставался безотходным, коммунальные службы будут раздавать карманные пепельницы посетителям пляжа во время перерыва на курение.

Насколько вредны окурки для окружающей среды?

В качестве еще одного шага в борьбе с сигаретными окурками, Монако установило пепельницы нового поколения в различных общественных местах, в том числе на рынке Кондамин, в бассейне Ренье III и в Espace Léo Ferré.

По различным оценкам, во Франции ежегодно выбрасывается на землю от 30 до 40 миллионов окурков. Эти окурки попадают в реки и в конечном итоге в океаны. Поскольку один окурок может загрязнить до 500 литров воды, влияние этого вида отходов на мировые воды катастрофично.