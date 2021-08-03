











Посмотреть постановку любительского театра, посетить выступление карабинеров Князя и увидеть американский блокбастер прямо на Скале — и все за один месяц!

Воскресенье на велосипеде

Доставайте велосипеды и скутеры! 8 августа с 15.00 до 20.00 немоторизованные транспортные средства проедут по нижней части трассы Гран-при Формулы-1 в рамках «Велосипедного воскресенья». Во время мероприятия пройдет образовательный курс о рисках, связанных с алкоголем, и семинары по велоспорту.

Если у вас нет велосипеда, то Monabike работает бесплатно во время мероприятия. Нет причин, чтобы не участвовать!

Энергия стадиона

Футбольный клуб «Монако» возвращается к болельщикам! В связи с возобновлением матчей Лиги 1 стадион «Луи II» открывает двери для фанатов футбола, у которых есть действующий санитарный пропуск.

Пятница, 6 августа: ФК «Монако» — «Нант» (Лига 1); Вторник, 10 августа: ФК «Монако» — «Спарта Прага» (3-й предварительный раунд Лиги чемпионов); Воскресенье, 22 августа: ФК «Монако» — «Ланс» (Лига 1).

Международный фестиваль театра

Любите театральные постановки? В Монако в 17-ый раз проходит Фестиваль любительских театров. 15 трупп со всего мира выступят в театре Варьете и в театре Княгини Грейс с 17 по 22 августа. Мероприятие проводится по вечерам, с 18.00 до 22.00, а вход на него бесплатный. Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут коллоквиумы и семинары для обмена мнениями с актерами.

Откройте для себя Скалу

Каждую пятницу с 16.00 до 21.00 в «Роше» проводятся бесплатные мероприятия: уличные мастер-классы, лотереи, фотобудки и концерты под открытым небом, включая заключительный концерт карабинеров Князя 20 августа. Идеально перед сеансом в кинотеатре под открытым небом!

Кинотеатр под открытым небом

Каждый вечер в «Роше» можно насладиться кинотеатром под открытым небом, проведя незабываемый вечер. Удобно расположившись на диванах и креслах, можно посмотреть фильмы «Черная вдова», «Ледяная дорога» или «Реминисценция». Сеансы начинаются в 21.00, а непосредственно фильмы — в 21.30. Небольшой бонус: в кинотеатр под открытым небом можно приходить с собаками.

Выставка Шимабуку на вилле Палома

Новый Национальный Музей Монако (Nouveau Musée National de Monaco) представляет выставку японского художника Шимабуку, вдохновленную легендой о 165-метровой русалке. Эта легенда берет начало в Средневековье. Работы художника строятся как в эпической поэме. Они всегда связаны с водной стихией. Шимабуку использует инсталляции, фильмы, скульптуры, фотографии и тексты. Выставка продлится до 3 октября.

Княжество приняло европейский санитарный пропуск. Убедитесь, что вы знаете правила, действующие для каждого мероприятия. Княжеское правительство предоставляет веб-сайт с практической информацией.