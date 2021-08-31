











Защита окружающей среды — один из приоритетов бывшего гонщика «Формулы-1».

Еще одна победа Нико Росберга (Nico Rosberg)! Но на этот раз — не на трассе. Бывший гонщик «Формулы-1» получил Европейскую премию за защиту окружающей среды. Этот знак отличия поощряет инициативы, которые помогают сохранению экосистемы.

Житель Монако поделился радостной новостью в Instagram, отметив, что идет по стопам Арнольда Шварценеггера и Князя Монако Альбера II, которые в свое время также получили эту награду.

«Я рад, что моя работа вдохновила других людей и компании на действия по защите окружающей среды. Только вместе мы можем достичь цели, и я горжусь, что у меня есть надежные партнеры и команда, которая будет продолжать упорно работать в поиске устойчивых решений для лучшего будущего», — написал Нико Росберг.

Экология: приоритет для Нико Росберга

Бывший чемпион Германии поставил сохранение окружающей среды во главу угла своей деятельности. Он является одним из основателей Greentech-Festival, целью которого является продвижение экологически ответственных компаний и зеленой энергетики. Нико Росберг выступает за полный запрет пластика, переработку отходов и сокращение потребления мяса.

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