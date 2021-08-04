











Шесть спортсменов, представивших Княжество на Олимпийских играх в Токио, показали многообещающие результаты. До следующей Олимпиады остается три года, и внимание уже приковано к Парижу-2024. Вспомним о достижениях Шарлотт Африа, Седрика Бесси, Сяо Синь Ян, Квентина Антонелли, Клаудии Вердино и Тео Дрюэна.

Сяо Синь Ян (Xiaoxin Yang), настольный теннис

Потерпев поражение в шестнадцатом раунде от второго номера мирового рейтинга, спортсменка из Монако провела отличный турнир, несмотря на преждевременный вылет. Сяо Синь Ян не повезло в жеребьевке: она уступила одному из лучших игроков в настольный теннис в мире. Но спортсменка из Монако не проиграла в матче с китаянкой Йингша Сун (Yingsha Sun).

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«Это были ее первые Игры, возможно, в какой-то момент она немного переволновалась, что тоже понятно», — сказал ее тренер Ган Сюй (Gang Xu). «На Играх все решают мелочи. Поэтому нам нужно не сбавлять обороты и работать не только технически, но и психологически. Это позволит Сяо Синь Ян подняться в мировом рейтинге и быть более защищенной и, как сеяному игроку проще получить хорошую жеребьевку и не попасть в матч со вторым номером мирового рейтинга в 16-ом раунде», — добавил он.

Квентин Антонелли (Quentin Antognelli), гребля

Спортсмен занял 15-ое место и вышел в финал С, что стало лучшим результатом гребли в Монако. Квентин Антонелли доказал, что он является одним из лидеров олимпийской команды.

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«Финишировать 15-м — это действительно отличный результат. Цель достигнута и даже перевыполнена, мы не ожидали, что получим такой результат», — с удовлетворением сказал его тренер Даниэль Фоше (Daniel Fauché). «Квентину удалось провести несколько очень хороших гонок. Мы считаем, что он, несомненно, сделал шаг вперед. Его финал С — это, без сомнения, лучшая гонка, которую он провел за все время, что я его знаю. Это прекрасная возможность показать результат в этот день, на олимпийских соревнованиях», — добавил тренер.

Фото: Stéphan Maggi/COM

Клаудиа Вердино (Claudia Verdino) и Тео Дрюэн (Théo Druenne), плаванье

Два представителя Монако в плаванье показали очень разный результат. Клаудиа Вердино (100 м брассом) была дисквалифицирована из-за видеосудейства, ее олимпийская мечта была разрушена решением судей. Тео Дрюэн показал потрясающий результат, побив свой личный рекорд.

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«Клаудиа и Тео были сконцентрированы и мотивированы все время», — признался их тренер Мишель Пу (Michel Pou). «Закаленные этими Играми и этим опытом, пловцы теперь должны знать, как работать в будущем и как поставить перед собой цели, которых нужно достичь с точки зрения воли и производительности. Мы будем поддерживать их», — сказал тренер.

Седрик Бесси (Cédric Bessi), дзюдо

Проигравший Ценд-Очир Цогтбаатару, будущему бронзовому призеру в категории до 73 кг, Седрик Бесси показал хороший результат. В первом раунде благодаря отлично выполненному иппону, дзюдоист из Монако прекрасно начал соревнование, усложнив турнир Лукасу Диалло из Буркина-Фасо.

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«Эти Игры стали важным этапом для Седрика Бесси. Часто говорят, что стресс может быть подавляющим или вдохновляющим. Седрику удалось расцвести, обрести уверенность в себе», — говорит его тренер Марсель Пьетри (Marcel Pietri). Его победа иппоном в первой схватке стала идеальным началом. Во втором раунде он потерял победу за 40 секунд до конца, оказав реальное сопротивление будущему бронзовому призеру, продемонстрировав на татами огромную решимость. Это показывает, что он способен, а также свидетельствует о позитивном настрое.

Фото: World Athletics

Шарлотт Африа (Charlotte Afriat), легкая атлетика

Молодая бегунья из Монако (18 лет) находилась в эйфории от предстоящего участия в Олимпийских играх. Шарлотт Африа показала в Токио отличное время (12’35), которое, впрочем, не превысило ее личный рекорд (12’27). Спортсменка завершила забег на 100 метров на пятом месте.

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«Шарлотт раскрылась», — говорит ее тренер Фредерик Шокар (Frédéric Choquard). «Она уже показала, что может выступать на соревнованиях высокого уровня под большим давлением. В 18 лет не каждый может это сделать. Очень приятно тренировать ее и быть рядом с ней, она всегда улыбчива и динамична. В следующем году она перейдет в категорию Espoirs, где будут проходить международные соревнования. Цель — попытаться опуститься ниже отметки 12» в среднесрочной перспективе», — добавляет тренер.