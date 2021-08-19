











Сфера туризма Лазурного Берега Франции представила свежий отчет об экономике региона.

Благодаря возвращению французских и иностранных гостей, туристическая активность в регионе растет.

Городская гостиничная индустрия была заполнена на 74% на неделе с 14 июля. После заполняемость выросла до 80% на последней неделе июля, а в первую неделю августа показатель вырос до 91%. На второй неделе августа снова наблюдался рост: гостиницы были заполнены на 94%. Но и это не все: в выходные 6-8 августа зафиксирован пик посещаемости, отели были заполнены на 96%.

Туристы возвращаются на побережье

В отчете говорится, что чисто людей, прибывающих на Лазурный берег самолетом, выросло на 19% по сравнению с прошлым годом.

Туризм также оживает и в Монако. Заполняемость отелей Княжества в июле составила 70%, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне только 39%. Рост в сфере туризма объясняется смягчением санитарных мер для некоторых групп населения, в частности, для вакцинированных, а также стимулами со стороны аэропорта Ниццы.