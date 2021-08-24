











«La Vita Monte-Carlo»: серия роскошных мероприятий продлится два месяца.

После лета, насыщенного событиями, общество Société des Bains de Mer (SBM) не собирается останавливаться на достигнутом. С 10 сентября до 10 ноября «La Vita Monte-Carlo» предлагает все удовольствия жизни в Монте-Карло на престижных мероприятиях.

Яркое начало — тому подтверждение. 10 сентября в Hôtel de Paris состоится вечер при свечах — грандиозный ужин с цветочным оформлением. Шеф-повар Франк Черутти (Franck Cerutti) предложит гостям свои лучшие блюда, а в ресторане Vita Monte-Carlo выступят талантливые молодые артисты, в том числе молодая пианистка из Монако Стелла Альмондо (Stella Almondo).

«Сладкая жизнь»: Сюрпризы

В центре «сладкой жизни» — урожай вин! С 11 сентября Hôtel Hermitage откроет свои двери для гостей, которые смогут открыть для себя настоящие виноградные лозы, дающие хороший урожай, или попробовать настоящее шампанское.

В Monte-Carlo Bay Hotel & Resort запланированы два новых мероприятия для настоящего расслабления. 17 сентября во время «Тропической ночи» шеф-повар Марсель Равин приготовит блюда со вкусом Амазонии. 9 октября в Blue Gin пройдет «Гаванская ночь» — сигары, сальса и коктейли на основе рома. Настоящий вкус Гаваны!

Подробная информация на сайте SBM.

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