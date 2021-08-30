











Почетная резидент Княжества, удостоенная самых высоких почестей, ушла из жизни.

Мы узнали о смерти соучредительницы Stars’N’Bars Кейт Пауэрс (Kate Powers) с большой скорбью. Недавно мы делали статью о ней в рубрике «Знаменитости».

Кейт Пауэрс вместе со своим давним партнером Дидье Рубиоло (Didier Rubiolo) вот уже тридцать лет украшают кулинарный ландшафт Княжества. От своего первого ресторана Le Texan до сегодняшнего Stars’N’Bars: шеф-повар американского происхождения оставила важный след на кулинарной карте Монако.

В сообщении на странице в Facebook компания Stars’N’Bars описывает своего основателя как «известную своим жизнелюбием, скромностью и неизменным юмором даже в самые трудные времена».

Почетная гражданка Княжества

В 2009 году Кейт Пауэрс стала гражданкой Монако и была награждена Орденом Святого Карла — высшей наградой Монако, вручаемой выдающимся гражданам.

Кейт Пауэрс уделяла огромное внимание проблемам защиты планеты. Она работала над проектами Monacology, «Зеленой команды Монако» и «Эко-ангелов». Ресторан Кейт Пауэрс даже изменил меню, сделав его более экологичным. В 2020 году Кейт Пауэрс была назначена послом миссии по энергетическому переходу в Монако.

Команда Stars’N’Bars добавляет: «Мы никогда не забудем ее непоколебимый позитив и желание помогать другим».

Семья Кейт Пауэрс хотела бы, чтобы вместо цветов в память о ней были сделаны пожертвования Фонду Князя Альбера II.