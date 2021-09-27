











Пандемия коронавируса еще не закончилась, но последние данные обнадеживают.

Этой осенью уровень заболеваемости коронавирусом снижается: если в начале августа он составлял 276 случаев, то к концу сентября — только 36. Правительство Монако решило ослабить ряд ограничений. «Мы продолжаем принимать меры, адекватные ситуации, и стараемся быть внимательными», — заявил государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout).

Что изменится?

Заведениям разрешается работать со 100% заполняемостью вместо 70% ранее.

Максимальное допустимое количество гостей за одним столом в ресторанах увеличивается с 10 до 12.

Больше не нужно записываться на прием, чтобы получить стрижку.

Джакузи снова могут принимать посетителей.

Санитарный пропуск станет обязательным для артистов и работников развлекательных заведений.

Что не меняется?

Санитарный пропуск по-прежнему не нужен жителям Монако младше 18 лет и тем, кто посещает террасы заведений.

Масочный режим остается в силе.

Княжеское правительство еще раз напомнило о важности вакцинации. «100% пациентов, проходящих лечение в больнице — это не вакцинированные люди», — сообщает отдел коммуникаций на официальной странице в Facebook. Записаться на вакцинацию можно по телефону 92 05 55 00 или на сайте www.covid19.mc.