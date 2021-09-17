











Океанографический институт Монако и Национальный центр космических исследований подписали соглашение о партнерстве, направленное на изучение и лучшее понимание океанов с помощью космических технологий.

Океанографический институт Монако и Национальный центр космических исследований (CNES) уже несколько лет являются партнерами через организацию конференции «Море и космос» в Доме Океана (Maison de l’Océan) в Париже. Сейчас организации готовятся активизировать обмен мнениями по теме изучения океанов с помощью космических технологий.

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14 сентября председатель и генеральный директор Национального центра космических исследований Филипп Баптист (Philippe Baptiste) и генеральный директор Океанографического института Робер Кальканьо (Robert Calcagno) подписали соглашение о партнерстве для дальнейшего изучения этого вопроса.

CNES: эксперт в области космической океанографии

Океан, занимающий большую часть поверхности планеты, — это сложное пространство и гарант экологического и климатического равновесия планеты. При этом океан дает огромные возможности для экономического развития, и они находятся в центре деятельности CNES. За последние десять лет Национальный центр космических исследований Франции накопил опыт в области космической океанографии.

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Эти данные могут быть положены в основу программ, разработанных Океанографическим институтом Монако. Его основная миссия заключается в продвижении знаний и защите морского мира путем повышения осведомленности об основных проблемах, связанных с океанами. Это партнерство особенно нацелено на молодое поколение, которое должно проявлять особый интерес к космической науке, со стимулирующим подходом к проблемам и вопросам, связанным с океанами.

А вы знали?

Национальный центр космических исследований — это национальное государственное учреждение, занимающееся вопросами космоса. Оно реализует французскую космическую программу. CNES разрабатывает и направляет научно-технические исследования в космосе.