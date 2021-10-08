











Фонд Княгини Монако Шарлен и компания Shibuya Productions создали новый уникальный продукт.

Небольшой камешек — это не галька с пляжа Ниццы, а устройство Activ5. Продукт продает компания из Монако Shibuya Productions, которая накануне подписала соглашение о партнерстве с Фондом принцессы Шарлен на производство ограниченного выпуска гаджета.

Часть прибыли от продажи ограниченной серии будет передана Фонду Княгини Монако Шарлен для финансирования проектов, в частности, программы «Спорт и образование». Эта программа направлена на популяризацию спорта и содействие благополучию и развитию детей.

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Камешек для стального пресса

Activ5 — это небольшое электронное устройство в форме камешка, предназначенное для занятий спортом. Гаджет использует датчики для стимуляции статического мышечного усилия. Устройство можно связать с приложением и получить множество упражнений и тренировочных программ.

Камень Activ5 продается компанией Shibuya Productions, производящей мультимедийный контент всех жанров, от анимационных фильмов до видеоигр.