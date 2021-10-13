











Выставка, включающая около 20 работ, размещена в штаб-квартире Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Красный Крест Монако предоставил около двадцати работ для выставки в штаб-квартире Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Женеве. Это сотрудничество символизирует дружбу между Монако и Швейцарией. На открытии выставки 11 октября присутствовал Князь Альбер II.

Государя сопровождали генеральный секретарь Красного Креста Монако Фредерик Платини (Frédéric Platini) и президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка (Francesco Rocca).

«Видеть их (работы) здесь — это большая радость и напоминание о том, что наше небольшое национальное общество Красного Крести вносит свой вклад в ту выдающуюся работу, которую делают все общества Красного Креста по всему миру», — сказал Князь Альбер II в комментарии для Monaco Info.

Международная помощь

Красный Крест Монако, помимо местных миссий (шторм «Алекс», пандемия коронавируса), уже несколько лет ведет активную международную деятельность. Среди недавних действий организации — помощь Гаити после землетрясения и Афганистану после прихода к власти талибов.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца координирует помощь более 14 миллионов добровольцев в 192 странах мира. На сегодняшний день это крупнейшая гуманитарная сеть в мире.