











Главный тренер «Монако Регби-7» (Monaco Rugby Sevens), бывший член сборной Франции по регби-7 Жереми Айкарди (Jérémy Aicardi) ставит перед собой задачу развивать этот вид спорта в Княжестве. Портрет настоящего фаната регби, который планирует доказать, что семерка — это квинтэссенция этого вида спорта.

Он совсем рано определил свою судьбу. В любую погоду, будь то дождь или палящее солнце, маленький Жереми ездил на велосипеде на стадион «Iscles» в Сен-Лоран-дю-Вар, расположенный неподалеку от дома его семьи. «У моих родителей не было времени возить меня, и однажды они сказали: «Бери свой велосипед и съезди на стадион, попробуй поиграть в регби», — вспоминает Жереми Айкарди с нескрываемым чувством ностальгии. «Я сразу же влюбился в этот вид спорта», — добавляет он.

Кристоф Юриос приходит ко мне и говорит, что мне не хватает десяти килограммов, чтобы попасть в число 14 лучших Жереми Айкарди

С 7 до 15 лет Жереми Айкарди был воспитанником клуба «Стад Лорантен». Уроженец Ниццы пересек всю Францию на пути к мечте. Переход в клуб Бургуэн-Жальё. Смена обстановки. «Как прошла моя адаптация? Когда люди приветливы, все становится проще. Так было в Бургуэн-Жальё, тогда мой брат и отец сопровождали меня».

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После пребывания в команде «US Montmélian» в 2009 году Жереми Айкарди поступил в учебный центр «US Oyonnax», параллельно изучая металлообработку. Профессиональный спорт открывает перед ним двери. Гордость регбийного клуба «Стад Лорантен» спустя четыре года ступил на газон Pro D2. В 2013 году он завоевал чемпионский титул и вышел в Топ-14.

Среди пионеров французской команды по регби-7

«Когда приближался новый сезон, Кристоф Юриос пришел ко мне и сказал, что не рассчитывает на меня», — рассказывает Жереми Айкарди. «Он сказал, что мне не хватает десяти килограммов, чтобы попасть в число 14 лучших. Разочарование было огромным», — вспоминает спортсмен. Но вингер не даст себя победить. Это не в его правилах. Он на один сезон отправляется в команду «Сен-Назер» в Федерал-1, чтобы получить опыт.

Он убежден, что регби-7 может внести огромный вклад в развитие регби-15 Фанни Орта

Здесь его ждет новое приключение. Похоже, это снова судьба. «У меня были первые отборы во французскую команду B по регби-7», — вспоминает Жереми Айкарди. Отличное выступление и очарование новой дисциплиной вернули спортсмену наслаждение от игры после поднадоевшего регби-15. «Я подписал первый годичный контракт с французской командой А, затем второй», — рассказывает он. И это было началом отличной карьеры. До 2018 года Жереми Айкарди сыграет в ряде матчей за сборную Франции.

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Но шея начала тянуть, появились боли в спине. «Мне 33 года, я и знаю, как перевернуть страницу», — говорит Жереми Айкарди без малейшего сожаления. Его способность передавать знания берет верх над духом соперничества. «Быть тренером — это сознательный выбор. Когда он «распробовал» регби-7, у него появилось только одно желание: познакомить с этим спортом молодых игроков», — с улыбкой говорит его партнерша Фанни Орта. Она — бывший игрок женской сборной Франции в регби-7, которая совсем недавно покинула спорт после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх в Токио. «Жереми убежден, что эта дисциплина может внести огромный вклад в развитие регби-15», — добавляет она.

Регби-7 в Монако уже развивается

После работы тренером по регби-7 в Бельгии, Жереми Айкарди обосновался в Княжестве и собирается превратить Монако в регбийную страну. «Мы работаем над двойным проектом между двумя организациями», — поясняет он, имея в виду «Monaco Rugby Sevens» и клуб «Monaco Rugby».

Чтобы однажды увидеть Монако на Олимпийских играх, процесс будет долгим. Это 20-летняя работа Жереми Айкарди

Сейчас регби в Монако на подъеме. «Monaco Rugby Sevens» выиграла два последних соревнования «Supersevens» и готовится к финальному турниру в Париже в ноябре. Но Жереми Айкарди предстоит пройти еще долгий путь. «Разрыв между Федерал-3 и SuperSevens все еще слишком велик, чтобы игроки клуба «Monaco Rugby» защищали цвета «Monaco Rugby Sevens». Чтобы однажды увидеть Монако на Олимпийских играх, процесс будет долгим. Это работа на 20 лет. Мы должны идти в школы, находить молодых потенциальных игроков и сопровождать их, чтобы сделать из них чемпионов», — говорит тренер.

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Убежденный, что у регби-7 огромное будущее, Жереми Айкарди проводит свои дни и ночи в этом проекте. За исключением времени, когда он помогает маме и дяде с садоводством. «Они производят кабачки, салаты, фенхель, сельдерей», — перечисляет он. В частности, семья Жереми Айкарди поставляет продукты в некоторые школы Монако. Работа с семьей возвращает его к реальной жизни. «Я провел с ними много времени на карантине, похудел на семь килограмм», — добавляет спортсмен.

Любовь к регби и труду

Когда Жереми Айкарди не на полях региона Вар, бывший нападающий «Ойоннакса» все свое время посвящает регби. «Он увлеченный человек», — говорит Фанни Орта. «Он часами думает об этом проекте. Его дни очень длинные. Хотя я только закончила карьеру, мы почти не видимся. Жереми хочет подарить другим игрокам те эмоции, которые он испытал в регби-7», — добавляет она.

В регби-15, когда ты нападающий, ты не трогаешь мяч, это ад Жереми Айкарди

Сейчас Жереми Айкарди испытывает отвращение к регби-15. «В регби-15, когда ты нападающий, ты не трогаешь мяч, это ад. С вдвое меньшим количеством игроков удовольствие увеличивается в десять раз. Меньше фаз боя, больше игры. Я хочу развивать регби с малым составом в дополнение к регби-15. Чем больше последние будут играть с семью игроками, тем больше они будут делать перебежек, моментов 2 против 1, перехватов», — говорит тренер.

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Это видение регби может привести к тому, что Монако заявит о себе на международной арене. Монако — будущий мировой центр регби? С Жереми Айкарди все мечты могут сбыться.