











100 тысяч евро переданы в Фонд Больницы Княгини Грейс

«Розовый октябрь» возвращается в Монако. Кампания проводится ежегодно с 1985 года. Этот месяц посвящен скринингу и профилактике рака груди, а здания Княжества подсвечивают розовым цветом.

К началу кампании бизнесмен Николя Дельрие (Nicolas Delrieu) и его жена Кристиана Крочиани Дельрие (Cristiana Crociani Delrieu) пожертвовали 100 тысяч евро Больнице Княгини Грейс.

Николя Дельрье и Кристиана Крочиани Дельрье пожертвовали 100 000 евро в пользу Больницы Княгини Грейс ©Manu Vitali — Direction de la Communication

Больница уже решила, как потратит эти деньги. На своей странице в Facebook больничный центр сообщил, что средства пойдут на покупку нового оборудования для сенологической ультразвуковой диагностики. Сенология специализируется на проблемах молочной железы. Расходы на процедуру для пациентов также будут покрыты из средств пожертвования.

Современная технология

Совершенно новое устройство — система IntactTM — раскрывает новые возможности для Больницы Княгини Грейс. Пациентов можно будет лечить благодаря технологии визуализации, которая позволяет выполнять чрескожную и нехирургическую биопсию. Таким образом, процедура будет дешевле, быстрее и не потребует вмешательства.

В то же время Больница Княгини Грейс надеется сократить время, необходимое для лечения пациентов. По словам президента ассоциации «Ecoute Cancer Réconfort» Валери Бариларо (Valérie Barilaro), рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин — 52 000 случаев в год во Франции, то есть у каждой восьмой женщины. Она напомнила Monaco Info, что если болезнь выявлена на ранней стадии, 9 из 10 пациенток можно вылечить.

Поэтому профилактика крайне важна в борьбе с раком груди. Из-за пандемии коронавируса число скрининговых маммографий резко сократилось. По данным Больницы Княгини Грейс, в 2020 году число скринингов сократилось на 30%. Благодаря новому, более простому и быстрому способу борьбы с болезнью, профилактика рака груди может выйти на новый уровень.